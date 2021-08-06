Минкульт предоставил киевской оранжерее "Цветы Украины" охранный статус во избежание сноса

Министерство культуры и информационной политики внесло здание киевского выставочно-торгового павильона "Цветы Украины" в список памятников архитектуры местного значения, что призвано исключить его дальнейший снос. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр Александр Ткаченко.

"У меня замечательная новость для киевлян. Только что подписал приказ о внесении дома "Цветов Украины" в реестр государственных памятников. Теперь "Цветы" — официально являются памятником архитектуры, монументального искусства местного значения. Здания предоставлен охранный статус. Это значит, что его нельзя разрушить или перестроить", — подчеркнул он.

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Чиновник поблагодарил киевлян, защищающих это здание от сноса, за неравнодушие и "готовность отстаивать исторический облик города".

Напомним, 15 июля Шевченковский районный суд Киева запретил в качестве меры обеспечения по иску проведение демонтажа "Цветов Украины". Основанием суд счел то, что застройщик нарушил неимущественные авторские права архитектора здания. Перед этим владелец объекта начал разрушать здание, что вызвало возмущение части киевской общественности.