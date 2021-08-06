Недвижимость 1 час назад

Минкульт предоставил киевской оранжерее "Цветы Украины" охранный статус во избежание сноса

Министр Ткаченко сообщил киевлянам "замечательную новость"

Фото: Facebook-группа "Зберегти Квіти України" Фото: Facebook-группа "Зберегти Квіти України"
Фото: Facebook-группа "Зберегти Квіти України"

Министерство культуры и информационной политики внесло здание киевского выставочно-торгового павильона "Цветы Украины" в список памятников архитектуры местного значения, что призвано исключить его дальнейший снос. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр Александр Ткаченко.

"У меня замечательная новость для киевлян. Только что подписал приказ о внесении дома "Цветов Украины" в реестр государственных памятников. Теперь "Цветы" — официально являются памятником архитектуры, монументального искусства местного значения. Здания предоставлен охранный статус. Это значит, что его нельзя разрушить или перестроить", — подчеркнул он.

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Чиновник поблагодарил киевлян, защищающих это здание от сноса, за неравнодушие и "готовность отстаивать исторический облик города".

Напомним, 15 июля Шевченковский районный суд Киева запретил в качестве меры обеспечения по иску проведение демонтажа "Цветов Украины". Основанием суд счел то, что застройщик нарушил неимущественные авторские права архитектора здания. Перед этим владелец объекта начал разрушать здание, что вызвало возмущение части киевской общественности.

13 июля этот же суд арестовал "Цветы Украины", тогда же Ткаченко сообщил о предписании Минкульта о запрете проведения строительных работ на объекте.

Здание в стиле советского модернизма было построено в 1985 году на улице Сечевых Стрельцов (ранее — Артема), 49 и много лет функционировало как магазин-оранжерея. В итоге здание выкупила компания Rockwill Group, которая собралась реконструировать его, открыв коворкинг с ресторанами и спорткомплексом: сообщалось, что стоимость проекта оценивается в 600 млн грн.

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