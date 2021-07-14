Шевченковский суд арестовал здание "Цветы Украины"

Шевченковский райсуд Киева наложил арест на здание "Цветы Украины" в Киеве. Таким образом, любые строительные работы на время досудебного расследования запрещены.
Об этом заявил заместитель начальника отдела дознания Шевченковского управления полиции Дмитрий Лысенко.
"Только что было объявлено постановление Шевченковского райсуда о наложении ареста на это строительство. Если говорить простыми словами, то запрещено осуществлять любые действия на момент проведения досудебного расследования — строить, восстанавливать, реконструировать", — сообщил Лысенко.
По его словам, постановление было вручено представителю застройщика.
"На данный момент мы предприняли все меры по обеспечению сохранности этого здания. Далее будет проведено досудебное расследование в полном объеме, о чем общественности будет сообщено дополнительно", — отметил Лысенко.
При этом он попросил киевлян сообщать полиции о любых действиях со зданием.
"Будем оперативно реагировать, потому что такие действия являются незаконными", — добавил правоохранитель.
Пока будет идти рассмотрение "всех спорных вопросов" по "Цветам Украины", у здания будут дежурить полицейские.
Напомним, 12 июля в Киеве начали сносить выставочно-торговый павильон "Цветы Украины", расположенный по улице Сечевых Стрельцов, 49.
Здание в стиле советского модернизма было построено в 1985 году и много лет функционировало как магазин-оранжерея. В итоге здание выкупила компания Rockwill Group, которая намерена реконструировать его, открыв коворкинг с ресторанами и спорткомплексом: стоимость проекта оценивается в 600 млн грн.
Представители инициативной группы "Сохранить Цветы Украины", которые выступают против сноса здания, требуют у столичной власти и Министерства культуры и информационной политики предоставить зданию охраняемый статус, чтобы сохранить уникальную архитектуру. По их словам, застройщик не согласовал проект с местными жителями и не учел их пожелания.
В свою очередь министр культуры Украины Ткаченко заявил, что работы по демонтажу модернистского здания "Цветы Украины" в Киеве необходимо остановить.