Шевченковский суд арестовал здание "Цветы Украины"

Шевченковский райсуд Киева наложил арест на здание "Цветы Украины" в Киеве. Таким образом, любые строительные работы на время досудебного расследования запрещены.

Об этом заявил заместитель начальника отдела дознания Шевченковского управления полиции Дмитрий Лысенко.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Только что было объявлено постановление Шевченковского райсуда о наложении ареста на это строительство. Если говорить простыми словами, то запрещено осуществлять любые действия на момент проведения досудебного расследования — строить, восстанавливать, реконструировать", — сообщил Лысенко.

По его словам, постановление было вручено представителю застройщика.

"На данный момент мы предприняли все меры по обеспечению сохранности этого здания. Далее будет проведено досудебное расследование в полном объеме, о чем общественности будет сообщено дополнительно", — отметил Лысенко.

При этом он попросил киевлян сообщать полиции о любых действиях со зданием.

"Будем оперативно реагировать, потому что такие действия являются незаконными", — добавил правоохранитель.

Пока будет идти рассмотрение "всех спорных вопросов" по "Цветам Украины", у здания будут дежурить полицейские.

Напомним, 12 июля в Киеве начали сносить выставочно-торговый павильон "Цветы Украины", расположенный по улице Сечевых Стрельцов, 49.

Здание в стиле советского модернизма было построено в 1985 году и много лет функционировало как магазин-оранжерея. В итоге здание выкупила компания Rockwill Group, которая намерена реконструировать его, открыв коворкинг с ресторанами и спорткомплексом: стоимость проекта оценивается в 600 млн грн.

Представители инициативной группы "Сохранить Цветы Украины", которые выступают против сноса здания, требуют у столичной власти и Министерства культуры и информационной политики предоставить зданию охраняемый статус, чтобы сохранить уникальную архитектуру. По их словам, застройщик не согласовал проект с местными жителями и не учел их пожелания.

В свою очередь министр культуры Украины Ткаченко заявил, что работы по демонтажу модернистского здания "Цветы Украины" в Киеве необходимо остановить.