Скандал в Киеве: у вокзала ради небоскреба снесли исторический особняк Уткина (ФОТО)

В Киеве снесли доходный дом купца Ивана Уткина на улице Симона Петлюры, 29, построенный примерно между 1890 и 1905 годами. Как сообщает Киевская городская прокуратура, по данному факту 10 апреля было открыто производство по статье 356 Уголовного кодекса (самоуправство).

В тот же день сотрудники полиции провели осмотр места происшествия, допросили в качестве свидетелей очевидцев и истребовали разрешительные документы по выполнению строительных работ.

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"Оценка законности действий застройщика будет предоставлена ​​после получения ответов от контролирующих инстанций", — говорится в сообщении.

Отмечается, что дело открыто по обращению одной из общественных организаций, процессуальное руководство осуществляет Шевченковская окружная прокуратура Киева.

В свою очередь, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в своем Telegram-канале назвал снос здания варварством, особенно учитывая, что дом Уткина, согласно историко-архитектурному опорному плану города, входит в исторический ареал застройки Киева.

"Я сам — коренной киевлянин, и немало моих командировок или путешествий по стране начинались именно с железнодорожного вокзала. Каждый раз, подъезжая к Вокзальной площади, обращал внимание на это здание, оно выделялось... Это — самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство, за что предусмотрена уголовная ответственность", — возмутился чиновник.

Он подчеркнул, что Минкульт не давал никаких разрешений на строительство в историческом ареале, поэтому однозначно выступает против такого строительства и уже осуществляет соответствующую проверку.

"Но то, что такое могло произойти, говорит о системной и как будто онкологической проблеме с хаотичной застройкой и уничтожением исторических памятников. Метастазы нарушений достигли критической стадии для столицы", — заявил министр.

Ткаченко также призвал Верховную Раду как можно скорее рассмотреть законопроект №4561, предусматривающий внесение изменений в законодательные акты и по упорядочению культурного наследия, и относительно полномочий местных властей в этом вопросе, и об ответственности за уничтожение или повреждение памятников.

"Между тем правоохранительные органы должны провести тщательное расследование, кто дал "разрешение" на уничтожение исторического здания. Потому что отелей и покерных клубов в Киеве становится все больше, а вот того, чем столица гордилась веками — все меньше", — подчеркнул он.

Отметим, что на месте снесенного дома Уткина компания ZIM Group намерена построить апарт-комплекс Times с 352 квартирами высотой 26 этажей.

Напомним также, что недавно в Киеве во второй раз произошел масштабный пожар в историческом здании на улице Саксаганского, 38.