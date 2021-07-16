Суд запретил демонтаж оранжереи "Цветы Украины" из-за нарушения авторских прав архитектора

Шевченковский районный суд Киева 15 июля запретил проведение демонтажа здания "Цветы Украины" на том основании, что застройщик нарушил неимущественные авторские права архитектора здания.

Об этом сообщает юридическая компания Axon Partners, подавшая иск, в обеспечение которого и принято решение. Юристы отмечают, что взялись представлять в суде интересы главного архитектора здания и автора внутренних элементов его декора Николая Левчука.

"Насколько нам известно, это первый случай в истории украинского градостроительства, когда суд применил подобное обеспечение иска по делу о нарушении неимущественных авторских прав архитектора", — говорится в сообщении.

Юристы поясняют, что рендеры внешнего вида здания после запланированной реконструкции, которые опубликовал его владелец, свидетельствуют о том, что фасад будет кардинально изменен, а каскадный атриум — уничтожен.

"Проблема в том, что собственник не привлек нашего клиента Николая Левчука как автора проекта здания "Цветы Украины" ни к каким работам по проектированию реконструкции здания, а также не получил от него согласие на реконструкцию и изменение", — отмечают в Axon Partners.

Сам же Левчук выступал и выступает против реконструкции, поскольку намерение владельца означает полное уничтожение первоначального архитектурного проекта под прикрытием реконструкции.

"Архитектор может требовать сохранения целостности произведения и противодействовать любому извращению, искажению, или иному изменению произведения, или любому другому посягательству на произведение, которое может навредить чести и репутации автора. Это право действует в течение всей жизни автора. А поскольку это личное неимущественное право автора, это право не могло быть отчуждено в момент создания здания тогда, в далеких 80-х", — указывают юристы.

При этом они указывают, что иск о защите прав архитектора лишь готовится, но по поскольку два дня назад владелец начал разрушать здание, они "попросили Шевченковский райсуд запретить владельцу демонтаж здания на время судебного процесса", и тот согласился.

Юристы отмечают, что "это не быстрый процесс", но уверены, что пока суд будет рассматривать дело, "Цветы Украины" будут в относительной безопасности, поскольку будет действовать запрет на проведение реконструкции.

Напомним, 13 июля этот же суд арестовал здание, тогда же министр культуры и информполитики Александр Шевченко сообщил о предписании Минкульта о запрете проведения строительных работ на объекте.