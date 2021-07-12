Общество 1 час назад

В центре Киева сносят известное советское здание-оранжерею (ВИДЕО)

Компания Rockwill Group намерена реконструировать модернистское здание, уничтожив привычную архитектуру

Фото: Зберегти Квіти України
Фото: Зберегти Квіти України
Фото: Зберегти Квіти України
Фото: Зберегти Квіти України
Фото: Зберегти Квіти України
Фото: Зберегти Квіти України
Фото: Зберегти Квіти України
Фото: Зберегти Квіти України
Фото: Rockwill Group
Фото: Rockwill Group

В Киеве сносят выставочно-торговый павильон "Цветы Украины", расположенный по улице Сечевых Стрельцов, 49. Об этом сообщает в Facebook инициативная группа "Сохранить Цветы Украины".

Здание в стиле советского модернизма было построено в 1985 году и много лет функционировало как магазин-оранжерея. В итоге здание выкупила компания Rockwill Group, которая намерена реконструировать его, открыв коворкинг с ресторанами и спорткомплексом: стоимость проекта оценивается в 600 млн грн.

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Сооружение, в частности, было примечательно тем, что оно обросло виноградом, однако в конце июня застройщик его срезал. 6 июля под зданием прошла акция протеста сторонников его сохранения в неизменном виде.

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Организаторы требовали у столичной власти и Министерства культуры и информационной политики предоставить зданию охраняемый статус, чтобы сохранить уникальную архитектуру. По его словам, застройщик не согласовал проект с местными жителями и не учел их пожелания.

"Цветы Украины" — это общественное здание, оно таким проектировалось и все время было. Сейчас мы как община города, можем потерять, во-первых, уникальное общественное строение, во-вторых, уникальный памятник модернизма, которых в Украине такого типа я не встречал ни одного... Это жемчужина района в плане архитектуры", — цитировало тогда издание "Фокус" историка Тараса Грыцюка.

По его словам, "Цветы Украины" до сих пор оставались "культовым местом" для жителей района. Помимо эстетической красоты здание предоставляло киевлянам много общественного пространства, места для встреч и фотографий.

Напомним также, что в апреле в столице разгорелся скандал из-за сноса исторического особняка купца Ивана Уткина на улице Симона Петлюры, 29, что у железнодорожного вокзала.

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