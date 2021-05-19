Киевский Гостиный двор признали памятником национального значения

Кабинет министров изменило категорию памятников "Комплекс сооружений Контрактовой площади" и "Гостиный двор (по проектным материалам архитектора Луиджи Руски, 1809)" в Киеве на категорию национального значения, а также присвоил им охранные номера.

Как сообщает Министерство культуры и информационной политики, соответствующее распоряжение правительство приняло на заседании 19 мая.

"Комплекс сооружений Контрактовой площади является одной из древнейших площадей Киева и одной из наиболее выдающихся достопримечательностей градостроительства, архитектуры города и страны", — подчеркивают в ведомстве.

В Минкульте отмечают, что комплекс сохранил свою аутентичность и материально-техническую, пространственную структуру, которая отличается особым типом организации пространства в пределах сложившейся окружающей застройки с присущему именно Контрактовой площади историческому развитию функциональной организации территории с акцентом на общественную, культурную и научно-просветительскую функции. Центральную композиционную роль в застройке площади играет Гостиный двор, который по своим архитектурным особенностям объединен с окружающей застройкой.

"Это решение правительства будет способствовать сохранению и популяризации культурного наследия национального значения. В частности, оно позволит Фонду государственного имущества передать памятник в управление Министерству культуры и информационной политики, а следовательно — начать работу над противоаварийными и реставрационными работами", — сообщают в министерстве.

Отметим при этом, что нынешнее здание Гостиного двора является новоделом. Оно возведено в 1980-1982 годах к празднованию 1500-летия Киева по первоначальному проекту швейцарского архитектора Луиджи Руски. Автором нового проекта стала архитектор Валентина Шевченко.

Старое сооружение начала XIX века было снесено вместе с фундаментами. Несмотря на это, новое здание было признано памятником архитектуры. В нем много лет размещались различные культурные учреждения, но в 2011 году частное предприятие "Укрреставрация", которое связывали с на тот момент президентом Януковичем, взяло здание в аренду у ФГИ. В том же году здание исключили из списка памятников архитектуры.

3 августа 2012 года Янукович разрешил приватизацию здания Гостиного двора. В 2013 году памятник начали перестраивать в торгово-развлекательный центр, все культурные учреждения из него были выселены. Однако с 2014 года инвесторы прекратили строительные работы. и здание уже семь лет стоит без крыши и окон, постепенно разрушаясь.

7 октября 2015 года Окружной административный суд Киева признал незаконным и недействительным постановление Кабмина от 15 августа 2011 года об исключении Гостиного двора из списка памятников архитектуры Украинской ССР, пребывающих под охраной государства. А 21 января 2016 года Киевский апелляционный административный суд вернул Гостиному двору статус памятника национального значения. Однако к восстановлению здания тогда так и не приступили.

5 ноября 2019 года Апелляционный суд Киева закрыл производство о наложении ареста на Гостиный двор, он вернулся в государственную собственность. Тогда же мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что столичные власти ждут передачи Гостиного двора в собственность города и готовы привести его в надлежащее состояние.