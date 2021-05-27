Минкульт и регионы призывают Раду поскорее принять законы против хаотичной застройки

Министерство культуры и информационной политики при поддержке областных администраций, мэров исторических городов и руководителей национальных заповедников призывают Верховную Раду безотлагательно рассмотреть законопроекты о противодействии хаотичной застройке.

Как говорится в сообщении ведомства, речь идет о предотвращении разрушения и уничтожения недвижимого культурного наследия (№4561) и об усилении ответственности за разрушение и уничтожение недвижимого культурного наследия и нарушение традиционного характера среды (№4562).

Минкульт отмечает, что эти документы предусматривают системный подход к урегулированию вопросов сохранения исторической застройки, в частности предлагаются следующие меры:

- ввести уголовную и усилить административную ответственность за преступления в сфере охраны культурного наследия;

- значительно повысить штрафы за разрушение и уничтожение памятников культуры:

⋅ для граждан — от 0,85-1,7 тысячи грн до 17-170 тысяч, для чиновников — от 1,7-2,25 тысячи грн до 170 тысяч грн

⋅ за повторное нарушение для физических лиц — от 170 до 340 тысяч грн, для юридических — от 1,7-20,4 тысячи грн до 170-1700 тысяч

⋅ за невыполнение предписания 0,85-1,7 тысячи грн до 1,7 млн грн,

⋅ за повторное нарушение для юрлиц — 40,8 тысячи до 3,4 млн грн;

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- расширить круг лиц, которые могут составлять протоколы за нарушение;

- уменьшить количество согласований и разрешительных процедур с 25 до 6, что автоматически убирает риски злоупотреблений;

- создать прозрачные условия для застройщиков и цифровизировать все процессы в этой сфере;

- создать открытый реестр недвижимого культурного наследия;

- внедрить специальную систему государственного контроля и надзора в сфере охраны культурного наследия;

- передать отдельные полномочия в сфере охраны культурного наследия органам местного самоуправления.

"Такая четкая, прозрачная, структурированная система защиты культурного наследия может вызвать неприятие со стороны тех, кто обычно решает вопрос в обход законных интересов государства и общества, поскольку предложенные изменения в законодательство делают невозможными хаотичную застройку и коррупцию", — заявили в министерстве.

Обращение к парламенту подписали Кировоградская, Хмельницкая, Ровенская, Черновицкая, Запорожская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Житомирская, Харьковская, Днепропетровская, Винницкая, Черкасская, Львовская, Закарпатская, Одесская и Полтавская ОГА, мэры Львова, Одессы, Чернигова, Сум и Тульчина.

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Кроме того, к призыву присоединились историко-культурные заповедники "Гетманская столица", "Поле Берестецкой битвы", "Быковнянские могилы", Кременецко-Почаевский историко-архитектурный заповедник, "Каменец", "Родина Тараса Шевченко", "Переяслав", "Хотинская крепость", "Чернигов древний", "Чигирин", "Качановка", Шевченковский национальный заповедник, "Глухов", заповедник в Белзе, "София Киевская", "Каменная могила", "Высота маршала Конева" и "Древний Галич".

Также к Раде обращаются и Национальный художественный музей, Национальный музей народной архитектуры и быта, Национальный музей Голодомора-геноцида, Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, Национальный музей истории Украины, Национальный музей имени Шептицкого во Львове, Национальный научно-исследовательский реставрационный центр Украины, Институт археологии, Союз археологов, а также Винницкий областной художественный музей.

Напомним также, что неделей ранее Кабинет министров признал киевский Гостиный двор, стоящий посреди Контрактовой площади в Киеве, памятником национального значения.