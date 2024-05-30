В Україні найближчим часом запрацює дашборд з даними реєстру щодо справ проти бізнесу

Дашборд з даними Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) щодо справ проти бізнесу відкриється вже найближчим часом.

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Про це заявив заступник генерального прокурора Дмитро Вербицький, передає Forbes.

Нагадаємо, у лютому стало відомо, що Міністерство цифрової трансформації розробляє систему, яка дозволить відслідковувати в режимі онлайн кількість справ, що відкриваються проти підприємців, кількість проведених обшуків та іншу релевантну інформацію.

"Щоб дашборд запрацював в Офісі генпрокурора у ЄРДР вже внесені зміни, є поставлені позначки і розробляється положення про ведення єдиного реєстру, де чітко буде зазначено, яка справа відноситься до бізнесу", – повідомляв очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Також він пояснив, що окремо буде інформаційна система, де можна буде поскаржитися і оцінити дії правоохоронних або контролюючих органів.

За словами Вербицького, наразі була виявлена 6471 справа, яка розслідується щодо бізнесу.

"Зараз ці позначки розставляються в ЄРДР, а потім ця інформація буде перенесена у дашборд, який, я вважаю, найближчим часом запрацює", – сказав заступник генпрокурора.

У подальшому всі охочі зможуть побачити – скільки обшуків, проваджень, арештів було стосовно бізнесу.

"Це буде відкритий дашборд, який зможе побачити все суспільство", – додав Вербицький.

Бізнес скаржиться на тиск

Нагадаємо, 22 січня представники бізнесу і влади провели зустріч щодо тиску на бізнес, каталізатором якої став арешт інвестиційного банкіра Ігоря Мазепи. На зустрічі прозвучало багато пропозицій щодо зміни законодавства аж до радикальних кроків, "на які здатен доведений до відчаю бізнес". Зазначалося, що бізнесмени вимагали ініціювання законопроєкту, згідно з яким усі правоохоронні органи, окрім БЕБ, позбавляються права розслідувати економічні злочини.

23 січня президент України Володимир Зеленський оголосив про створення Ради з підтримки підприємництва, до складу якої і увійшли представники бізнесу.

Після цього, у лютому, Міністерство цифрової трансформації і заявило, що розробляє механізм, який дозволить відслідковувати в режимі онлайн кількість справ, що відкриваються проти підприємців.

7 лютого стало відомо про початок аудиту кримінальних проваджень, які стосуються економічної сфери.

24 квітня Офіс генпрокурора відзвітував про 1218 (19%) закритих після аудиту бізнесових справ. Загалом у ході аудиту було виявлено 6471 відкритих проти бізнесу справ, найбільше проваджень розпочала Національна поліція – 4109 (64%). Водночас, БЕБ порушило 1757 справ (27%), ДБР – 344 (5%), СБУ – 261 (4%).

У квітні громадський рух "Маніфест 42", створений підприємцями для захисту своєї діяльності, звернувся до президента Володимира Зеленського з низкою пропозицій, спрямованих на запобігання корупційному тиску правоохоронців на бізнес, зокрема, запровадити безстроковий мораторій на "маски-шоу".