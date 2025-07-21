Популярные седельные тягачи в Украине: какие авто чаще всего покупали в июне

В июне 2025 года украинские перевозчики приобрели более 1000 седельных тягачей. Несмотря на общее падение рынка более чем на 47% по сравнению с прошлым годом, модели DAF XF, MAN TGX и Volvo FH остаются самыми востребованными как среди подержанных, так и новых грузовиков.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Института исследования авторынка.

Популярные седельные тягачи в Украине

В июне 2025 года украинцы в общей сложности приобрели 1025 седельных тягачей — как новых, так и с пробегом. Это значительно меньше, чем в прошлом году: объемы упали почти на половину (−47,4% по сравнению с июнем 2024 года). По сравнению с маем этого года спрос тоже снизился — на 8,2%.

Большинство тягачей, сменивших владельца в июне, - это подержанные автомобили.

56,4% приходится на внутренние перепродажи (578 машин);

35,5% - на импорт из-за границы (364 машины);

Доля новых авто составила лишь 8,1% или 83 тягача.

Как изменился рынок за месяц и год:

Внутренний рынок : снижение на 12,6% по сравнению с маем и на 54,1% с июнем 2024 года.

: снижение на 12,6% по сравнению с маем и на 54,1% с июнем 2024 года. Импорт б/у тягачей : минус 3,4% в месяц и 32% в год.

: минус 3,4% в месяц и 32% в год. Новые тягачи наоборот немного прибавили — +5,1% по сравнению с маем, хотя в годовом исчислении это все равно падение на 45,4%.

Какие седельные тягачи чаще всего покупают в Украине

В июне 2025 года на внутреннем рынке самой популярной моделью седлового тягача оставался DAF XF – продано 194 единицы. За ним – Volvo FH (62 шт.) и MAN TGX (61 шт.).

самой популярной моделью седлового тягача оставался – продано 194 единицы. За ним – (62 шт.) и (61 шт.). Среди подержанных тягачей, импортируемых из-за рубежа , лидером стал MAN TGX – 99 машин , второе место – DAF XF (74 шт.), третье – Scania R-series (42 шт.).

, лидером стал – , второе место – (74 шт.), третье – (42 шт.). Что касается новых тягачей, то здесь первое место у Volvo FH (20 проданных), далее – Mercedes-Benz Actros и MAN TGX (по 15 единиц), третьим стал DAF XF (9 машин).

Добавим, что в первом квартале 2025 года рынок легкой коммерческой техники сократился на 40,5% по сравнению с прошлым годом. Суммарно было куплено 9,7 тысяч машин группы LCV (легкий коммерческий транспорт).