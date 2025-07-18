Цены на вторичном авторынке в июне: меньше дешевых авто, стабильный рост в среднем сегменте

В июне 2025 года интернет-рынок б/у легковушек в Украине продемонстрировал незначительное снижение активности продавцов на фоне структурных изменений в ценовых сегментах.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Институт исследований авторынка .

Спрос остался стабильно высоким в самых дешевых категориях, что привело к уменьшению их доли в объявлениях, тогда как доля более дорогих авто выросла из-за более медленных продаж.

Средние цены на большинство типов двигателей выросли, в том числе в гибридном сегменте, в то время как газобаллонные авто остаются наиболее доступными.

За последние 12 месяцев на украинских онлайн-площадках по продаже авто было опубликовано около 2,5 млн новых объявлений о продаже легковых машин с пробегом (без учета дублей на разных платформах).

Самая высокая активность продавцов зафиксирована в ноябре 2024 года - 223,3 тыс. объявлений. Самая маленькая – в декабре – 177,7 тыс.

В июне 2025 года на площадках появилось 210,7 тыс. новых объявлений, что на 3,5% меньше чем в мае (218,3 тыс.). Однако в годовом сравнении есть небольшой рост — в июне 2024 года таких объявлений было 209,7 тыс.

Общая "потенциальная" стоимость предложений, выставленных на продажу в июне, оценивается в $2,1 млрд — значение приближено к среднемесячному уровню.

Ценовая структура рынка: более дорогие авто "зависают" в продаже

Сравнение распределения объявлений по ценовым категориям в июне 2024 и 2025 годов демонстрирует интересный тренд: доля самых дешевых автомобилей сократилась. В частности, предложений до $1 тыс. стало меньше – с 10,2% до 8,5%, а в сегменте $1–2 тыс. - с 11,1% до 10,1%.

Это не значит, что таких авто стало меньше в абсолютных показателях – скорее их быстро покупают, потому что спрос на недорогие машины стабильно высок.

Количество дорогостоящих предложений — особенно в сегменте $20 тыс.+ — наоборот, возросло: с 7,8% до 10,1%. Это свидетельствует не о высоком спросе, а о "накоплениях" авто, которые не находят покупателя и долго остаются в базах.

Средний сегмент ($5–9 тыс.) остается относительно стабильным, хотя и здесь наблюдаются незначительные смещения.

Средние цены по типу горючего: гибриды дорожают быстрее всего

В июне средняя цена на авто с газобаллонным оборудованием (ГБО) составила $2500 – на $50 меньше, чем в мае. Этот тип авто остается самым дешевым на рынке.

Самые распространенные в объявлениях – бензиновые авто – в июне продавались в среднем за $6100 (+$50).

На дизельные авто цены в среднем выросли до $7500 (+$100), причем с начала года наблюдается устойчивая динамика к росту.

В сегменте гибридов средняя цена поднялась до $13 600 — сразу на $600 больше майской. Доля гибридов на вторичном рынке пока невелика (1,2%), поэтому колебания цен здесь более ощутимы.

Цены на электромобили стабилизировались на уровне $16 000. Несмотря на это, спрос на них может вырасти в ближайшее время из-за подорожания горючего, а также из-за ожидаемого возврата НДС на растаможку авто с электродвигателем.

Средний возраст авто по типу двигателя

На вторичном рынке Украины возраст легковых автомобилей значительно отличается в зависимости от типа силовой установки. Самые старые остаются машины с газобаллонным оборудованием — их средний возраст составляет 18,3 года.

Бензиновые авто имеют средний возраст 14,5 лет, а дизельные — чуть больше, 14,9 лет. Гибриды значительно "младше" - средний показатель составляет 6,4 года. Новейшими являются электромобили — в среднем им всего 5,6 года.

В мае украинцы приобрели 6,2 тыс. ввозимых из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались Tesla Model Y, Tesla Model 3, Nissan Rogue, KIA Niro.