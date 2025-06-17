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Названы самые популярные подержанные авто в возрасте до 5 лет в Украине
В мае украинцы приобрели 6,2 тыс. ввозимых из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Напомним, что в течение мая украинский автопарк пополнили 22 тыс. легковушек с пробегом. Итак, авто в возрасте до 5 лет составляли 28% этого количества.
По данным аналитиков, наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили – 46%.
Дальше идут:
- бензиновые авто – 36%;
- гибридные – 10%;
- дизельные – 6%;
- авто с ГБО – 2%.
ТОП-10 моделей подержанных авто в мае:
Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:
1. Tesla Model Y – 544 ед.;
2. Tesla Model 3 – 318 ед.;
3. Nissan Rogue – 230 ед.;
4. KIA Niro – 215 ед.;
5. Mazda CX5 – 207 ед.;
6. Hyundai Kona – 172 ед.;
7. Chevrolet Bolt – 147 ед.;
8. Volkswagen Tiguan – 147 ед.;
9.Ford Escape – 110 ед.;
10. Audi E-Tron Sportback – 108 ед.
Напомним, в первом квартале 2025 года украинцы ввезли из-за границы 12 тысяч подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Половину из них составляли электромобили.