Названы самые популярные подержанные авто в возрасте до 5 лет в Украине

В мае украинцы приобрели 6,2 тыс. ввозимых из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Напомним, что в течение мая украинский автопарк пополнили 22 тыс. легковушек с пробегом. Итак, авто в возрасте до 5 лет составляли 28% этого количества.

По данным аналитиков, наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили – 46%.

Дальше идут:

бензиновые авто – 36%;

гибридные – 10%;

дизельные – 6%;

авто с ГБО – 2%.

ТОП-10 моделей подержанных авто в мае:

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:

1. Tesla Model Y – 544 ед.;

2. Tesla Model 3 – 318 ед.;

3. Nissan Rogue – 230 ед.;

4. KIA Niro – 215 ед.;

5. Mazda CX5 – 207 ед.;

6. Hyundai Kona – 172 ед.;

7. Chevrolet Bolt – 147 ед.;

8. Volkswagen Tiguan – 147 ед.;

9.Ford Escape – 110 ед.;

10. Audi E-Tron Sportback – 108 ед.

Напомним, в первом квартале 2025 года украинцы ввезли из-за границы 12 тысяч подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Половину из них составляли электромобили.