В Украине выросли продажи подержанных авто из-за рубежа: самые популярные модели

В течение мая украинский автопарк пополнили более 22 тысяч. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что по сравнению с маем 2024 года спрос на подержанные автомобили увеличился на 14%.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 48%.

Дальше идут:

электромобили – 22%;

дизельные – 21%;

гибриды – 6%;

авто с ГБО – 3%.

Лидером среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.

ТОП-10 самых популярных моделей мая:

1. Volkswagen Golf. — 1131 ед;

2. Renault Megane – 815 ед.;

3. Skoda Octavia – 748 ед.;

4. Volkswagen Tiguan – 640 ед.;

5. Audi Q5 – 583 ед.;

6. Nissan Rogue – 562 ед.;

7. Tesla Model Y – 544 ед.;

8. Nissan Leaf – 515 ед.;

9. Volkswagen Passat – 471 ед.;

10. Tesla Model 3 – 467 ед.

По данным аналитиков, средний возраст подержанных машин, перешедших в мае на украинские номера, составляет 9,3 года.

Всего с начала года украинцы приобрели 93,4 тыс. импортированных легковушек с пробегом, что на 1% меньше, чем за аналогичный период 2024 г.

Напомним, в апреле 2025 года в Украину завезли 20,5 тысячи подержанных легковушек из-за границы — это на 2% больше, чем в марте. Лидером импорта стал Volkswagen, в топе также Audi, Nissan и Tesla. Средний возраст зарегистрированных авто составил 9,5 года, а премиальные модели уверенно набирают популярность.