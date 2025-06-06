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В Украине выросли продажи подержанных авто из-за рубежа: самые популярные модели
В течение мая украинский автопарк пополнили более 22 тысяч. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Отмечается, что по сравнению с маем 2024 года спрос на подержанные автомобили увеличился на 14%.
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 48%.
Дальше идут:
- электромобили – 22%;
- дизельные – 21%;
- гибриды – 6%;
- авто с ГБО – 3%.
Лидером среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.
ТОП-10 самых популярных моделей мая:
1. Volkswagen Golf. — 1131 ед;
2. Renault Megane – 815 ед.;
3. Skoda Octavia – 748 ед.;
4. Volkswagen Tiguan – 640 ед.;
5. Audi Q5 – 583 ед.;
6. Nissan Rogue – 562 ед.;
7. Tesla Model Y – 544 ед.;
8. Nissan Leaf – 515 ед.;
9. Volkswagen Passat – 471 ед.;
10. Tesla Model 3 – 467 ед.
По данным аналитиков, средний возраст подержанных машин, перешедших в мае на украинские номера, составляет 9,3 года.
Всего с начала года украинцы приобрели 93,4 тыс. импортированных легковушек с пробегом, что на 1% меньше, чем за аналогичный период 2024 г.
Напомним, в апреле 2025 года в Украину завезли 20,5 тысячи подержанных легковушек из-за границы — это на 2% больше, чем в марте. Лидером импорта стал Volkswagen, в топе также Audi, Nissan и Tesla. Средний возраст зарегистрированных авто составил 9,5 года, а премиальные модели уверенно набирают популярность.