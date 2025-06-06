В Україні зросли продажі вживаних авто з-за кордону: найпопулярніші моделі

Впродовж травня український автопарк поповнили понад 22 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що у порівнянні з травнем 2024 року попит на вживані авто збільшився на 14%.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 48%.

Далі йдуть:

електромобілі – 22%;

дизельні – 21%;

гібриди – 6%;

авто з ГБО – 3%.

Лідером, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.

ТОП-10 найпопулярніших моделей травня:

1. Volkswagen Golf. - 1131 од.;

2. Renault Megane - 815 од.;

3. Skoda Octavia - 748 од.;

4. Volkswagen Tiguan - 640 од.;

5. Audi Q5 - 583 од.;

6. Nissan Rogue - 562 од.;

7. Tesla Model Y - 544 од.;

8. Nissan Leaf - 515 од.;

9. Volkswagen Passat - 471 од.;

10. Tesla Model 3 - 467 од.

За даними аналітиків, середній вік вживаних машин, що у травні перейшли на українські номери, становить 9,3 року.

Всього з початку року українці придбали 93,4 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 1% менше, ніж за аналогічний період 2024 р.

Нагадаємо, у квітні 2025 року в Україну завезли 20,5 тисячі вживаних легковиків із-за кордону — це на 2% більше, ніж у березні. Лідером імпорту став Volkswagen, у топі також Audi, Nissan і Tesla. Середній вік зареєстрованих авто склав 9,5 року, а преміальні моделі впевнено набирають популярність.