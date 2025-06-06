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В Україні зросли продажі вживаних авто з-за кордону: найпопулярніші моделі
Впродовж травня український автопарк поповнили понад 22 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Зазначається, що у порівнянні з травнем 2024 року попит на вживані авто збільшився на 14%.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 48%.
Далі йдуть:
- електромобілі – 22%;
- дизельні – 21%;
- гібриди – 6%;
- авто з ГБО – 3%.
Лідером, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.
ТОП-10 найпопулярніших моделей травня:
1. Volkswagen Golf. - 1131 од.;
2. Renault Megane - 815 од.;
3. Skoda Octavia - 748 од.;
4. Volkswagen Tiguan - 640 од.;
5. Audi Q5 - 583 од.;
6. Nissan Rogue - 562 од.;
7. Tesla Model Y - 544 од.;
8. Nissan Leaf - 515 од.;
9. Volkswagen Passat - 471 од.;
10. Tesla Model 3 - 467 од.
За даними аналітиків, середній вік вживаних машин, що у травні перейшли на українські номери, становить 9,3 року.
Всього з початку року українці придбали 93,4 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 1% менше, ніж за аналогічний період 2024 р.
Нагадаємо, у квітні 2025 року в Україну завезли 20,5 тисячі вживаних легковиків із-за кордону — це на 2% більше, ніж у березні. Лідером імпорту став Volkswagen, у топі також Audi, Nissan і Tesla. Середній вік зареєстрованих авто склав 9,5 року, а преміальні моделі впевнено набирають популярність.