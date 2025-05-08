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Імпорт вживаних авто у квітні: у топі преміум-моделі, середній вік — майже 10 років

автомобілі
Volkswagen, Audi і Tesla лідирують серед імпорту вживаних авто. / Depositphotos

У квітні 2025 року в Україну привезли 20,5 тисячі вживаних легковиків із-за кордону — це на 2% більше, ніж у березні. Лідером імпорту став Volkswagen, у топі також Audi, Nissan і Tesla. Середній вік зареєстрованих авто склав 9,5 року, а преміальні моделі впевнено набирають популярність.

Про це інформує Інститут дослідження авторинку.

Найпопулярніші свіжопригнані легковики

Від початку року обсяги імпорту поступово зростали: за січень прибуло 14,5 тис. легковиків, у лютому — 17,7 тисяч, у березні — 20 тисяч, і наразі маємо фіксацію цього обсягу.

Фото 2 — Імпорт вживаних авто у квітні: у топі преміум-моделі, середній вік — майже 10 років

Найчастіше на першу реєстрацію у квітні подавали вживані автомобілі марки Volkswagen, які охопили понад 20% загального імпорту. До трійки найпопулярніших також увійшли Audi та Nissan. Renault посіла четверту позицію, а Tesla, яка торік була восьмою, піднялася на п’яте місце.  

Фото 3 — Імпорт вживаних авто у квітні: у топі преміум-моделі, середній вік — майже 10 років

Серед моделей лідером квітневого імпорту став Volkswagen Golf, зокрема завдяки популярності електроверсії e-Golf. На другому місці — Skoda Octavia, третє посів Volkswagen Tiguan, який конкурує з Audi Q5.

Значну частку в імпорті також займають електромобілі: п’яте місце у Nissan Leaf, шосте — у Tesla Model Y, а восьме — у Tesla Model 3. Активність на ринку електроавто зростає на тлі очікуваного скасування пільг на їхнє розмитнення, попри підвищення цін.  

Фото 4 — Імпорт вживаних авто у квітні: у топі преміум-моделі, середній вік — майже 10 років

Середній вік легкових авто, зареєстрованих в Україні у квітні 2025 року, становив 9,5 року — на рівні з березневим показником.  

Щодо преміум-класу, то в квітні в українському автопарку з’явилися такі розкішні моделі:

  • один McLaren; 
  • по дві одиниці Rolls-Royce, BMW Alpina, Bentley; 
  • Lamborghini; одинадцять Maserati.

Нагадаємо, у першому кварталі 2025 року українці ввезли з-за кордону 12 тисяч вживаних легковиків віком до 5 років. Половину з них становили електромобілі.

Автор:
Ольга Опенько