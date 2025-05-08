Импорт б/у авто в апреле: в топе премиум-модели, средний возраст — почти 10 лет

В апреле 2025 года в Украину привезли 20,5 тысячи подержанных легковушек из-за границы — это на 2% больше, чем в марте. Лидером импорта стал Volkswagen, в топе также Audi, Nissan и Tesla. Средний возраст зарегистрированных авто составил 9,5 года, а премиальные модели уверенно набирают популярность.

Об этом сообщает Институт исследования авторынка.

Самые свежепригнанные легковушки

С начала года объемы импорта постепенно росли: за январь прибыло 14,5 тыс. легковушек, в феврале — 17,7 тысяч, в марте — 20 тысяч, и сейчас есть фиксация этого объема.

Чаще всего на первую регистрацию в апреле подавали подержанные автомобили марки Volkswagen, охватившие более 20% общего импорта. В тройку самых популярных также вошли Audi и Nissan. Renault заняла четвертую позицию, а Tesla, которая в прошлом году была восьмой, поднялась на пятое место.

Среди моделей лидером апрельского импорта стал Volkswagen Golf, в частности, благодаря популярности электроверсии e-Golf. На втором месте — Skoda Octavia, третье посев Volkswagen Tiguan, конкурирующий с Audi Q5.

Значительную долю в импорте также занимают электромобили: пятое место у Nissan Leaf, шестое – у Tesla Model Y, а восьмое – у Tesla Model 3. Активность на рынке электроавто растет на фоне ожидаемой отмены льгот на их растаможку, несмотря на повышение цен.

Средний возраст легковых автомобилей, зарегистрированных в Украине в апреле 2025 года, составлял 9,5 года — на уровне мартовского показателя.

Что касается премиум-класса, то в апреле в украинском автопарке появились такие роскошные модели:

один McLaren;

по две единицы – Rolls-Royce, BMW Alpina, Bentley;

Lamborghini; одиннадцать Maserati.

Напомним, в первом квартале 2025 года украинцы ввезли из-за границы 12 тысяч подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Половину из них составляли электромобили.