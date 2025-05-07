В апреле продано 74,3 тыс. б/у авто: какие марки лидируют на украинском рынке

В апреле 2025 года в Украине сервисные центры МВД зарегистрировали около 74,3 тысячи сделок купли-продажи подержанных легковых автомобилей. Это на 1,6% меньше по сравнению с мартом 2025 года и на 40,7% меньше, чем в апреле 2024 года, когда продолжалась волна переписок транспорта.

Об этом сообщает Институт исследования авторынка.

Какие марки предпочитали украинцы?

Первое место среди самых популярных брендов на рынке подержанных авто уверенно удерживает Volkswagen – его доля составляет 21,2%, что значительно опережает ближайших конкурентов.

На второй позиции оказался ВАЗ, а буквально несколько сделок отделяют от него Renault, замыкающий тройку лидеров.

Среди моделей первое место снова занял Volkswagen Passat. Также высоким оставался спрос на Skoda Octavia и Volkswagen Golf.

Средний возраст авто на вторичном рынке по итогам апреля 2025 года не изменился и продолжает составлять 15,8 года.

В апреле на украинском вторичном рынке появились новые владельцы даже у самых статусных и редких авто .

Среди старейших зарегистрированных легковушек — настоящие раритеты: ЗИМ-12 в 1954 году, а также две модели ГАЗ — 69 и М-20, выпущенные еще в 1955-м.

Напомним, в апреле украинский автопарк пополнился более 20,7 тысяч подержанных легковых автомобилей, импортированных из-за рубежа. Это на 5% больше, чем за аналогичный период 2024 года.