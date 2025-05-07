В квітні продано 74,3 тис. вживаних авто: які марки лідирують на українському ринку

У квітні 2025 року в Україні сервісні центри МВС зареєстрували близько 74,3 тисяч угод купівлі-продажу вживаних легкових автомобілів. Це на 1,6% менше порівняно з березнем 2025 року та на 40,7% менше, ніж у квітні 2024 року, коли ще тривала хвиля “переписувань” транспорту.

Про це інформує Інститут дослідження авторинку.

Яким маркам надавали перевагу українці?

Перше місце серед найпопулярніших брендів на ринку вживаних авто впевнено утримує Volkswagen — його частка становить 21,2%, що значно випереджає найближчих конкурентів.

На другій позиції опинився ВАЗ, а буквально кілька угод відділяють від нього Renault, який замикає трійку лідерів.

Серед моделей перше місце знову посів Volkswagen Passat. Також високим залишався попит на Skoda Octavia та Volkswagen Golf.

Середній вік авто на вторинному ринку за підсумками квітня 2025 року не змінився, й продовжує складати 15,8 року.

У квітні на українському вторинному ринку з’явилися нові власники навіть у найбільш статусних і рідкісних авто. Так, було переоформлено один Maybach, два Lotus, три BMW Alpina, чотири Rolls-Royce, стільки ж Aston Martin, сім Lamborghini, десять Bentley та шістнадцять Maserati.

Серед найстаріших зареєстрованих легковиків — справжні раритети: ЗіМ-12 1954 року, а також дві моделі ГАЗ — 69 і М-20, випущені ще у 1955-му.

Нагадаємо, у квітні український автопарк поповнився понад 20,7 тисячами вживаних легкових автомобілів, імпортованих з-за кордону. Це на 5% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.