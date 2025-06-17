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Які вживані авто віком до 5 років найпопулярніші в Україні
У травні українці придбали 6,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Нагадаємо, що впродовж травня український автопарк поповнили 22 тис. легковиків з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили 28% цієї кількості.
За даними аналітиків, найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 46%.
Далі йдуть:
- бензинові авто – 36%;
- гібридні – 10%;
- дизельні – 6%;
- авто з ГБО – 2%.
ТОП-10 моделей вживаних авто у травні:
Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:
1. Tesla Model Y - 544 од.;
2. Tesla Model 3 - 318 од.;
3. Nissan Rogue - 230 од.;
4. KIA Niro - 215 од.;
5. Mazda CX5 - 207 од.;
6. Hyundai Kona - 172 од.;
7. Chevrolet Bolt - 147 од.;
8. Volkswagen Tiguan - 147 од.;
9.Ford Escape - 110 од.;
10. Audi E-Tron Sportback - 108 од.
Нагадаємо, у першому кварталі 2025 року українці ввезли з-за кордону 12 тисяч вживаних легковиків віком до 5 років. Половину з них становили електромобілі.