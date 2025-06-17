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Які вживані авто віком до 5 років найпопулярніші в Україні

Nissan Rogue
Nissan Rogue / Infocar

У травні українці придбали 6,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому". 

Нагадаємо, що впродовж травня український автопарк поповнили 22 тис. легковиків з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили 28% цієї кількості.

За даними аналітиків, найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 46%.

Далі йдуть:

  • бензинові авто – 36%;
  • гібридні – 10%;
  • дизельні – 6%;
  • авто з ГБО – 2%.

ТОП-10 моделей вживаних авто у травні:

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

1. Tesla Model Y - 544 од.;

2. Tesla Model 3 - 318 од.;

3. Nissan Rogue - 230 од.;

4. KIA Niro - 215 од.;

5. Mazda CX5 - 207 од.;

6. Hyundai Kona - 172 од.;

7. Chevrolet Bolt - 147 од.;

8. Volkswagen  Tiguan - 147 од.;

9.Ford Escape - 110 од.;

10. Audi  E-Tron Sportback - 108 од.

Нагадаємо, у першому кварталі 2025 року українці ввезли з-за кордону 12 тисяч вживаних легковиків віком до 5 років. Половину з них становили електромобілі.

Автор:
Світлана Манько