У Києві на три години перекриють Південний міст: що зміниться для пасажирів

У Києві сьогодні, 23 жовтня, орієнтовно з 12:00 до 15:00, тимчасово перекриють рух Південним мостом у напрямку з правого на лівий берег.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба КМДА.

Обмеження запроваджують для проведення ремонтних робіт, необхідних для пришвидшення відновлення руху поїздів на зеленій лінії метро.

На час ремонту автобуси №22 та №91 курсуватимуть в об’їзд - через Дарницький міст.

Про відновлення руху транспорту за звичайними маршрутами повідомлять додатково.

Водіям і пасажирам рекомендують враховувати тимчасові обмеження під час планування поїздок містом.

Як доїхати Києвом через обмеження метро

Нагадаємо, 22 жовтня у Києві через пошкодження інфраструктури на Південному мосту внаслідок нічної масованої атаки РФ тимчасово змінили рух поїздів на “зеленій” гілці метро.

Зауважимо, що у столиці 23 жовтня продовжать курсувати додаткові рейси міської електрички Kyiv City Express через обмеження в роботі метро. Поїзди ходитимуть між станціями “Почайна” та “Видубичі”.