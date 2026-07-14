Ремонт метро через Південний міст: Київ оголосив тендер на понад 54 млн грн

Київський метрополітен оголосив тендер вартістю понад 54,5 млн грн на розроблення проєктної документації для капітального ремонту Південного мостового переходу через Дніпро. Йдеться про ділянку Сирецько-Печерської лінії між станціями “Видубичі” та “Славутич”.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Метро через Дніпро оновлять

Підготовка проєкту стане першим етапом планового капітального ремонту цього об’єкта. Після реалізації робіт мають покращитися експлуатаційні та технічні характеристики наземної ділянки між станціями "Видубичі" та "Славутич".

У межах проєктування планують передбачити ремонт огороджувальних конструкцій, металевої захисної галереї, верхньої будови колій, а також інших елементів споруди.

Окрему увагу приділять встановленню системи моніторингу геометричних параметрів несучих конструкцій і вузлів їх з’єднання. Така система дозволить постійно контролювати технічний стан метропроїзду та відстежувати зміни його параметрів під час експлуатації.

Точні строки виконання робіт і загальну вартість капітального ремонту визначать після завершення розроблення проєктної документації та проходження державної експертизи.

Очікувана вартість закупівлі робіт із проєктування становить 54 млн 555 тис. 95,90 грн.

У "Київському метрополітені" зазначають, що наразі рух поїздів Південним мостовим переходом відбувається у штатному режимі. Безпека пасажирських перевезень забезпечується в повному обсязі, а необхідні роботи з утримання інфраструктури виконуються відповідно до плану.

Довідково

Рух поїздів Південним мостовим переходом відкрили у 1992 році одночасно із запуском ділянки Сирецько-Печерської лінії між станціями "Видубичі" та "Осокорки".

Нині в години пік потяги на цій ділянці курсують із інтервалом близько трьох хвилин. Відстань між станціями становить майже 3,5 км - це одна з найдовших міжстанційних ділянок у Київському метрополітені.

Нагадаємо, оприлюднена КМДА пропозиція підвищити вартість проїзду в загрожує зробити київський транспорт найменш доступним серед усіх європейських столиць. Аналіз Delo.ua доводить: після 15 липня кияни витрачатимуть на проїзд у чотири рази більшу частку свого доходу, ніж жителі Парижа, Берліна чи Відня.