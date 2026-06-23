Метро Києва купує нові вагони: Європейський банк схвалив кредит на €150 млн

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалив надання кредитного фінансування на суму до 150 млн євро для оновлення рухомого складу КП “Київський метрополітен”.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ЄБРР.

Відповідне рішення рада директорів банку ухвалила 17 червня 2026 року. Слідом за цим, 19 червня, Київська міська рада офіційно схвалила залучення цих коштів, які будуть спрямовані на придбання нових вагонів підземки.

Попередні домовленості щодо цього фінансування КМДА та ЄБРР презентували у червні 2025 року під час Міжнародної конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference) в Римі.

Як зазначав тоді мер столиці Віталій Кличко, підписана угода стала результатом масштабного переформатування попереднього проєкту з банком, сума якого становила лише 50 млн євро.

Проблеми з попередніми тендерами

Як пише "Інтерфакс-Україна", процес оновлення столичного метрополітену за кошти ЄБРР триває вже кілька років:

У 2023 році Київ вперше оголосив тендер на закупівлю 50 нових вагонів. Переможцем тоді став ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" (КВБЗ), який запропонував поставити 10 поїздів за 79,2 млн євро (з ПДВ) — це було на 37% дешевше за пропозицію іншого учасника, чеської компанії Skoda.

Київ вперше оголосив тендер на закупівлю 50 нових вагонів. Переможцем тоді став ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" (КВБЗ), який запропонував поставити 10 поїздів за 79,2 млн євро (з ПДВ) — це було на 37% дешевше за пропозицію іншого учасника, чеської компанії Skoda. У березні 2025 року через скасування попередніх результатів конкурс оголосили повторно. Результати цього тендера наразі залишаються невідомими.

Завдяки збільшенню кредитного ліміту до 150 млн євро столиця зможе суттєво розширити обсяги закупівлі сучасного рухомого складу.

Нагадаємо, у Києві планують оновити тарифи на проїзд у комунальному транспорті з 15 липня. Запровадити нові тарифи планують після завершення процедур регуляторної політики, а також після консультацій з громадськістю та профспілками.