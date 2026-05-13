Київське метро витратить понад 140 тисяч гривень на бактеріологічний аналіз води

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" оголосило тендер на проведення бактеріологічних досліджень питної води зі своїх артезіанських свердловин та пасажирських станцій. Очікувана вартість робіт становить 140 846 гривень.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані в системі електронних публічних закупівель Prozorro.

Прийом тендерних пропозицій від потенційних виконавців триватиме до 22 травня 2026 року. Переможець конкурсу матиме зобов'язання виконувати лабораторні аналізи та контролювати якість води до кінця поточного року. Головною умовою для лабораторії є її розташування в кілометровій зоні від будь-якої зі станцій столичного метро.

Масштаб перевірок та біологічні показники

Контракт передбачає значний обсяг лабораторної роботи для повного моніторингу водопровідної мережі підземки:

Загальний обсяг: фахівці мають дослідити 158 проб води.

Джерела відбору: 50 проб візьмуть із 16 власних артезіанських свердловин метрополітену (зокрема на станціях "Шулявська", "Вокзальна", "Сирець"). Ще 108 проб надійдуть безпосередньо з 52 пасажирських станцій, трьох електродепо та вагоноремонтного заводу.

Що шукатимуть: воду перевірятимуть на відповідність суворим санітарним нормам ДСанПіН. Лабораторія проведе тести на наявність кишкової палички, ентерококів, коліформних бактерій та інших небезпечних мікроорганізмів.

Особливий режим посиленого контролю діятиме для станції "Палац "Україна"" (там сумарно з різних точок та свердловини зберуть 29 проб) та станції "Вокзальна" (17 проб). Постійний нагляд за якістю води є критично важливим для забезпечення безпеки та здоров'я пасажирів і персоналу підприємства.

