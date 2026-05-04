Харків залучить 15 мільйонів євро на підтримку транспорту та опалення

Харківська міська рада погодила отримання кредиту в розмірі до 15 млн євро для підтримки ключових комунальних підприємств міста. Фінансування буде спрямовано на роботу "Харківського метрополітену", "Харківських теплових мереж", а також тролейбусного та трамвайного депо.

Як повідомляє Delo.ua, про це йдеться на сайті Харківської міської ради.

Залучення коштів від Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) обумовлене значними втратами доходів міста через війну та додатковими витратами на інфраструктуру, яка обслуговує зокрема близько 212 000 внутрішньо переміщених осіб.

Умови та необхідність кредитування

Через високі воєнні ризики місто не може залучити комерційне фінансування, тому підтримка міжнародних інституцій є критичною для запобігання збоям у наданні базових послуг.

Ключові деталі кредитної угоди:

  • Термін запозичення: кредит надається на строк до п'яти років.
  • Пільговий період: передбачено два роки відстрочки платежів.
  • Цільове призначення: забезпечення безперебійної роботи транспорту та систем опалення у 2026–2027 роках.

Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що в умовах прифронтового міста, де діє безкоштовний проїзд, а комунальні підприємства мають значні борги, запозичення є необхідним кроком для життєдіяльності громади. Зокрема, за даними медіа, "Харківські теплові мережі" мають один із найбільших показників приросту боргу за спожитий газ.

Нагадаємо, Миколаївщина диверсифікувала опалення і зменшила залежність від газу. Регіон зміг суттєво наростити власну генерацію електроенергії та змінити підходи до теплопостачання. Це забезпечило Миколаївській області вищий рівень енергетичної стійкості під час проходження опалювальних сезонів.

Автор:
Максим Кольц