Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

--0,12

EUR

51,46

--0,12

Готівковий курс:

USD

43,89

43,75

EUR

51,75

51,50

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Миколаївщина диверсифікувала опалення і зменшила залежність від газу

генерація, електроенергія
Миколаївська область виробляє у 10 разів більше енергії, ніж споживає / Depositphotos

Миколаївська область диверсифікувала систему теплопостачання та суттєво наростила генерацію електроенергії, що дозволяє регіону входити в опалювальний сезон із підвищеним рівнем енергетичної стійкості. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, загальна встановлена потужність генерації в області сягає близько 4 ГВт при власному споживанні на рівні близько 300 МВт.

Ключову роль відіграє атомна генерація, а також розвиток відновлюваних джерел енергії.

Структура енергетики регіону:

  • близько 3 ГВт — атомна генерація,
  • вітрова та сонячна енергетика — кількасот МВт із перспективою зростання,
  • загальна генерація — близько 4 ГВт,
  • споживання — близько 300 МВт.

В області також сформовано значний резерв автономної генерації — понад 3400 генераторів потужністю від 1 до 1,5 МВт.

У теплопостачанні регіон зробив ставку на децентралізацію. Близько 58% домогосподарств не використовують газ для опалення. Централізоване теплопостачання збережене лише у Миколаєві та Південноукраїнську, при цьому система дублюється мережею блочно-модульних котелень.

Загалом у регіоні збудовано понад 90 котелень, а також профінансовано ще 18 нових об’єктів. Активна модернізація системи розпочалася після пошкодження ТЕЦ внаслідок обстрілів, що призвело до тимчасового відключення тепла для значної частини населення.

Окремо розвивається відновлювана енергетика. Зокрема, приватний сектор інвестує у вітрову генерацію — встановлена потужність уже становить близько 189 МВт із планами збільшення до 500 МВт.

Диверсифікація теплопостачання та профіцит генерації знижують ризики енергетичних збоїв і роблять регіон більш стійким до атак на інфраструктуру.

Раніше Кім пояснював, чому в області зберігаються тривалі відключення електроенергії, хоча поблизу працює Південноукраїнська АЕС.

Автор:
Тетяна Гойденко