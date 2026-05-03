Миколаївщина диверсифікувала опалення і зменшила залежність від газу

Миколаївська область диверсифікувала систему теплопостачання та суттєво наростила генерацію електроенергії, що дозволяє регіону входити в опалювальний сезон із підвищеним рівнем енергетичної стійкості.

За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, загальна встановлена потужність генерації в області сягає близько 4 ГВт при власному споживанні на рівні близько 300 МВт.

Ключову роль відіграє атомна генерація, а також розвиток відновлюваних джерел енергії.

Структура енергетики регіону:

близько 3 ГВт — атомна генерація,

вітрова та сонячна енергетика — кількасот МВт із перспективою зростання,

загальна генерація — близько 4 ГВт,

споживання — близько 300 МВт.

В області також сформовано значний резерв автономної генерації — понад 3400 генераторів потужністю від 1 до 1,5 МВт.

У теплопостачанні регіон зробив ставку на децентралізацію. Близько 58% домогосподарств не використовують газ для опалення. Централізоване теплопостачання збережене лише у Миколаєві та Південноукраїнську, при цьому система дублюється мережею блочно-модульних котелень.

Загалом у регіоні збудовано понад 90 котелень, а також профінансовано ще 18 нових об’єктів. Активна модернізація системи розпочалася після пошкодження ТЕЦ внаслідок обстрілів, що призвело до тимчасового відключення тепла для значної частини населення.

Окремо розвивається відновлювана енергетика. Зокрема, приватний сектор інвестує у вітрову генерацію — встановлена потужність уже становить близько 189 МВт із планами збільшення до 500 МВт.

Диверсифікація теплопостачання та профіцит генерації знижують ризики енергетичних збоїв і роблять регіон більш стійким до атак на інфраструктуру.

