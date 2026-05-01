Миколаївський глиноземний завод може стати ключовим інвестоб’єктом після війни: яка його особливість

Миколаївський глиноземний завод (МГЗ) може стати одним із найпривабливіших промислових активів України для інвесторів після завершення війни.

Як інформує Delo.ua про це заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, попередні роки для заводу були пов’язані з роллю проміжної ланки в російських виробничих ланцюгах, що обмежувало додану вартість для України.

Окремо він нагадав про нереалізовані плани розвитку алюмінієвої промисловості, зокрема про проєкт із Запорізьким алюмінієвим комбінатом, який був зупинений після проблем із тарифами на електроенергію.

Кім зазначив, що зараз МГЗ формально перебуває в управлінні Фонду державного майна, а потенційні інвестори вже проводили оцінку активу. Водночас реалізація будь-яких інвестиційних рішень наразі неможлива через воєнні ризики та логістичні обмеження, зокрема відсутність стабільного морського експорту.

Серед можливих сценаріїв розвитку підприємства розглядаються два базові підходи:

переорієнтація виробництва на ринки ЄС та США з експортом глинозему

створення повноцінного алюмінієвого виробництва з більш глибокою переробкою сировини

Окремо він підкреслив, що розвиток алюмінієвого виробництва потребує значних енергетичних потужностей — орієнтовно 1 ГВт. За словами Кіма, потенційно це співвідноситься з можливістю розміщення нового енергоблоку атомної генерації в регіоні, що теоретично створює базу для промислового кластеру в області.

Кім також заявив, що МГЗ розглядається як елемент майбутньої реіндустріалізації Миколаївської області, однак ключовою умовою реалізації будь-яких інвестиційних проєктів залишається завершення війни.

Нагадаємо, МГЗ ще в липні 2022 року було передано в управління Національному агентству з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.