Николаевский глиноземный завод может стать ключевым инвестобъектом после войны: какова его особенность

Николаевский глиноземный завод может стать одним из самых привлекательных промышленных активов Украины для инвесторов после завершения войны.

Как информирует Delo.ua, об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, в предыдущие годы для завода были связаны с ролью промежуточного звена в российских производственных цепях, что ограничивало добавленную стоимость для Украины.

Отдельно он напомнил о нереализованных планах развития алюминиевой промышленности, в частности, о проекте с Запорожским алюминиевым комбинатом, который был остановлен после проблем с тарифами на электроэнергию.

Ким отметил, что сейчас МОС формально находится в управлении Фонда государственного имущества, а потенциальные инвесторы уже проводили оценку актива. В то же время реализация каких-либо инвестиционных решений пока невозможна из-за военных рисков и логистических ограничений, в частности отсутствия стабильного морского экспорта.

Среди возможных сценариев развития предприятия рассматриваются два базовых подхода:

переориентация производства на рынки ЕС и США с экспортом глинозема

создание полноценного алюминиевого производства с более глубокой переработкой сырья

Отдельно он подчеркнул, что развитие алюминиевого производства требует значительных энергетических мощностей – ориентировочно 1 ГВт. По словам Кима, потенциально это соотносится с возможностью размещения нового энергоблока атомного поколения в регионе, что теоретически создает базу для промышленного кластера в области.

Ким также заявил, что МОС рассматривается как элемент будущей реиндустриализации Николаевской области, однако ключевым условием реализации любых инвестиционных проектов остается завершение войны.

Напомним, МОС еще в июле 2022 года было передано в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.