Николаевщина диверсифицировала отопление и уменьшила зависимость от газа

Николаевская область производит в 10 раз больше энергии, чем потребляет / Depositphotos

Николаевская область диверсифицировала систему теплоснабжения и существенно нарастила генерацию электроэнергии, что позволяет региону входить в отопительный сезон с повышенным уровнем энергетической устойчивости.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на " Интерфакс-Украина ".

По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, общая установленная мощность генерации в области составляет около 4 ГВт при собственном потреблении на уровне около 300 МВт.

Ключевую роль играет атомная генерация, а также развитие возобновляемых источников энергии.

Структура энергетики региона:

  • около 3 ГВт - атомная генерация,
  • ветровая и солнечная энергетика — несколько сот МВт с перспективой роста,
  • общая генерация - около 4 ГВт,
  • потребление – около 300 МВт.

В области также сформирован значительный резерв автономной генерации – более 3400 генераторов мощностью от 1 до 1,5 МВт.

В теплоснабжении регион сделал ставку на децентрализацию. Около 58% домохозяйств не используют отопительный газ. Централизованное теплоснабжение сохранено только в Николаеве и Южноукраинске, при этом система дублируется сетью блочно-модульных котельных.

Всего в регионе построено более 90 котельных, а также профинансировано еще 18 новых объектов. Активная модернизация системы началась после повреждения ТЭЦ в результате обстрелов, что привело к временному отключению тепла для значительной части населения.

Отдельно развивается возобновляемая энергетика. В частности, частный сектор инвестирует в ветровую генерацию — установленная мощность составляет около 189 МВт с планами увеличения до 500 МВт.

Диверсификация теплоснабжения и профицит генерации снижают риски энергетических сбоев и делают регион более устойчивым к атакам на инфраструктуру.

Ранее Ким объяснял, почему в области сохраняются длительные отключения электроэнергии, хотя поблизости работает Южноукраинская АЭС.

Автор:
Татьяна Гойденко