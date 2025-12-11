У Миколаївській області тривалі відключення світла попри роботу ПАЕС: Кім пояснив причини

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, чому в області зберігаються тривалі відключення електроенергії, хоча поблизу працює Південноукраїнська АЕС.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ефір телемарафону.

За його словами, незначні пошкодження електрообладнання після російських ударів фіксувалися на узбережжі Дніпра та поблизу Очакова, але ці пошкодження швидко відновлюються. Ситуацію з електропостачанням ускладнює те, що область працює у складі єдиної енергосистеми України.

Кім наголосив, що режим відключень у Миколаївській області такий самий, як і по всій країні, хоча регіон має власну атомну генерацію і передає більшу частину виробленої електроенергії іншим областям.

"У нас 3–4 черги. На жаль, світла дуже довго немає, попри те, що у нас атомна станція. Більшість електрики ми віддаємо іншим областям України. Наприклад, на Заході ситуація краща, але вони не можуть віддати енергію іншим регіонам. А ми можемо, ми ділимось", – пояснив він.

За його словами, щоб збільшити доступний час електропостачання для населення, критичну інфраструктуру, зокрема лікарні та важливі підприємства, тимчасово переводять на роботу від генераторів.

Очікується, що ситуація може почати покращуватися наступного тижня, орієнтовно 15–16 грудня, за умови, що сили оборони втримають небо та енергетики встигнуть відновити пропускну спроможність мереж.

Також Кім повідомив, що в Миколаєві триває цілодобова робота над завершенням реконструкції очисних споруд. Вода у місті вже подається у значно кращій якості, але повне завершення проєкту заплановано на кінець цього-початок наступного року.