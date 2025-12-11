Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,28

+0,10

EUR

49,22

+0,12

Готівковий курс:

USD

42,47

42,35

EUR

49,59

49,40

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У Миколаївській області тривалі відключення світла попри роботу ПАЕС: Кім пояснив причини

ПАЕС
Південноукраїнська АЕС / Вікіпедія

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, чому в області зберігаються тривалі відключення електроенергії, хоча поблизу працює Південноукраїнська АЕС.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ефір телемарафону.

За його словами, незначні пошкодження електрообладнання після російських ударів фіксувалися на узбережжі Дніпра та поблизу Очакова, але ці пошкодження швидко відновлюються. Ситуацію з електропостачанням ускладнює те, що область працює у складі єдиної енергосистеми України.

Кім наголосив, що режим відключень у Миколаївській області такий самий, як і по всій країні, хоча регіон має власну атомну генерацію і передає більшу частину виробленої електроенергії іншим областям.

"У нас 3–4 черги. На жаль, світла дуже довго немає, попри те, що у нас атомна станція. Більшість електрики ми віддаємо іншим областям України. Наприклад, на Заході ситуація краща, але вони не можуть віддати енергію іншим регіонам. А ми можемо, ми ділимось", – пояснив він.

За його словами, щоб збільшити доступний час електропостачання для населення, критичну інфраструктуру, зокрема лікарні та важливі підприємства, тимчасово переводять на роботу від генераторів.

Очікується, що ситуація може почати покращуватися наступного тижня, орієнтовно 15–16 грудня, за умови, що сили оборони втримають небо та енергетики встигнуть відновити пропускну спроможність мереж.

Також Кім повідомив, що в Миколаєві триває цілодобова робота над завершенням реконструкції очисних споруд. Вода у місті вже подається у значно кращій якості, але повне завершення проєкту заплановано на кінець цього-початок наступного року.

Автор:
Тетяна Гойденко