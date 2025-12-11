В Николаевской области длительные отключения света, несмотря на работу ПАЭС: Ким объяснил причины

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким объяснил, почему в области сохраняются длительные отключения электроэнергии, хотя поблизости работает Южноукраинская АЭС.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на эфир телемарафона.

По его словам, незначительные повреждения электрооборудования после российских ударов фиксировались на побережье Днепра и вблизи Очакова, но быстро поврежденные повреждения. Ситуацию с электроснабжением усложняет то, что область работает в составе единой энергосистемы Украины.

Ким подчеркнул, что режим отключений в Николаевской области такой же, как и по всей стране, хотя регион имеет собственную атомную генерацию и передает большую часть производимой электроэнергии другим областям.

"У нас 3–4 очереди. К сожалению, света очень долго нет, несмотря на то, что у нас атомная станция. Большинство электричества мы отдаем другим областям Украины. Например, на Западе ситуация лучше, но они не могут отдать энергию другим регионам. А мы можем, мы делимся", – пояснил он.

По его словам, чтобы увеличить доступное время электроснабжения для населения, критическую инфраструктуру, в частности, больницы и важные предприятия, временно переводят на работу от генераторов.

Ожидается, что ситуация может начать улучшаться на следующей неделе, ориентировочно 15–16 декабря, при условии, что силы обороны удержат небо и энергетики успеют восстановить пропускную способность сетей.

Также Ким сообщил, что в Николаеве продолжается круглосуточная работа по завершению реконструкции очистных сооружений. Вода в городе уже подается в лучшем качестве, но полное завершение проекта запланировано на конец этого-начало следующего года.