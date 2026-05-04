Харьков привлечет 15 миллионов евро в поддержку транспорта и отопления

Харьковский городской совет согласовал получение кредита в размере до 15 млн. евро для поддержки ключевых коммунальных предприятий города. Финансирование будет направлено на работу "Харьковского метрополитена", "Харьковских тепловых сетей", а также троллейбусного и трамвайного депо.

Как сообщает Delo.ua, об этом говорится на сайте Харьковского городского совета.

Привлечение средств от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) обусловлено значительными потерями доходов города из-за войны и дополнительных затрат на инфраструктуру, обслуживающей в частности около 212 000 внутренне перемещенных лиц.

Условия и необходимость кредитования

Из-за высоких военных рисков город не может привлечь коммерческое финансирование, поэтому поддержка международных институтов является критической для предотвращения сбоев в предоставлении базовых услуг.

Ключевые детали кредитного соглашения:

Срок заимствования: кредит предоставляется сроком до пяти лет.

Льготный период: предусмотрено два года отсрочки платежей.

Целевое предназначение: обеспечение бесперебойной работы транспорта и систем отопления в 2026-2027 годах.

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что в условиях прифронтового города, где действует бесплатный проезд, а у коммунальных предприятий есть значительные долги, заимствование является необходимым шагом для жизнедеятельности общины. В частности, по данным медиа, "Харьковские тепловые сети" имеют один из самых больших показателей прироста долга за потребленный газ.

