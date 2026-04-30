Правительство выделило 3 миллиарда на мобильные котельные: как Украина готовится к следующей зиме

Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Минразвития и направил 3 млрд грн из резервного фонда на авансирование закупок оборудования для тепловой генерации.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин.

Эти средства позволят регионам начать массовую установку блочно-модульных котельных, в рамках стратегии развития распределенной генерации, которая является одним из ключевых элементов подготовки к следующему отопительному сезону.

По результатам верификации потребностей, проведенных министерством совместно с регионами, установлена необходимость в 247 дополнительных котельных. Их совокупная мощность должна составить 1324,5 МВт .

Этапы реализации и готовность регионов

Подготовка к следующему отопительному сезону уже перешла в практическую фазу. Работа разделена на несколько ключевых стадий:

Получение технических условий: в пяти областях этот этап выполнен на 88%.

Разработка проектной документации: средний показатель готовности составляет 44%.

Установка оборудования: отдельные регионы, в частности Николаевская область, уже приступили к непосредственному монтажу установок.

Вицепремьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба подчеркнул, что развитие распределенной тепловой генерации критически важно для стабильного прохождения следующей зимы.

Кроме непосредственного подключения котельных параллельно реализуются мероприятия по инженерно-технической защите новых объектов генерации.

Напомним, 20 марта правительство выделило 12,85 млрд грн на подготовку к следующей зиме в рамках планов устойчивости регионов. Денежные средства направлены на 209 объектов критической инфраструктуры в прифронтовых областях и Киевской области.