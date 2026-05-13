Киевское метро потратит более 140 тысяч гривен на бактериологический анализ воды

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" объявило тендер на проведение бактериологических исследований питьевой воды из своих артезианских скважин и пассажирских станций. Ожидаемая стоимость работ составляет 140846 гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные в системе электронных публичных закупок Prozorro.

Прием тендерных предложений от потенциальных исполнителей продлится до 22 мая 2026 года. Победитель конкурса обязуется выполнять лабораторные анализы и контролировать качество воды до конца текущего года. Главным условием для лаборатории есть ее расположение в километровой зоне от любой из станций столичного метро.

Масштаб проверок и биологические показатели

Контракт предусматривает значительный объем лабораторной работы для полного мониторинга водопроводной сети подземки:

Общий объем: специалисты должны изучить 158 проб воды.

Источники отбора: 50 проб возьмут из 16 собственных артезианских скважин метрополитена (в том числе на станциях "Шулявская", "Вокзальная", "Сырец"). Еще 108 проб поступят непосредственно из 52 пассажирских станций, трех электродепо и вагоноремонтного завода.

Что будут искать: воду будут проверять на соответствие строгим санитарным нормам ГСанПиН. Лаборатория проведет тесты на наличие кишечной палочки, энтерококков, колиформных бактерий и других опасных микроорганизмов.

Особый режим усиленного контроля будет действовать для станции "Дворец Украина" (там суммарно со разных точек и скважины соберут 29 проб) и станции "Вокзальная" (17 проб). Постоянный надзор за качеством воды критически важен для обеспечения безопасности и здоровья пассажиров и персонала предприятия.

Напомним, Кличко утвердил программу развития подземки на 2026 год, которая предусматривает строительство метро на Троещину и достройку станции "Львовские ворота". Подписанное предписание определяет ключевые приоритеты работ. В их числе и возобновление строительства известных долгостроев и подготовка к будущему расширению транспортной сети столицы.