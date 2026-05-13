Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,97

+0,01

EUR

51,64

--0,08

Наличный курс:

USD

43,87

43,80

EUR

51,80

51,61

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Partners Projects

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Киевское метро потратит более 140 тысяч гривен на бактериологический анализ воды

Метро
Киевское метро потратит более 140 тысяч гривен на бактериологический анализ воды/Фото: КП "Киевский метрополитен"

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" объявило тендер на проведение бактериологических исследований питьевой воды из своих артезианских скважин и пассажирских станций. Ожидаемая стоимость работ составляет 140846 гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные в системе электронных публичных закупок Prozorro.

Прием тендерных предложений от потенциальных исполнителей продлится до 22 мая 2026 года. Победитель конкурса обязуется выполнять лабораторные анализы и контролировать качество воды до конца текущего года. Главным условием для лаборатории есть ее расположение в километровой зоне от любой из станций столичного метро.

Масштаб проверок и биологические показатели

Контракт предусматривает значительный объем лабораторной работы для полного мониторинга водопроводной сети подземки:

  • Общий объем: специалисты должны изучить 158 проб воды.
  • Источники отбора: 50 проб возьмут из 16 собственных артезианских скважин метрополитена (в том числе на станциях "Шулявская", "Вокзальная", "Сырец"). Еще 108 проб поступят непосредственно из 52 пассажирских станций, трех электродепо и вагоноремонтного завода.
  • Что будут искать: воду будут проверять на соответствие строгим санитарным нормам ГСанПиН. Лаборатория проведет тесты на наличие кишечной палочки, энтерококков, колиформных бактерий и других опасных микроорганизмов.

Особый режим усиленного контроля будет действовать для станции "Дворец Украина" (там суммарно со разных точек и скважины соберут 29 проб) и станции "Вокзальная" (17 проб). Постоянный надзор за качеством воды критически важен для обеспечения безопасности и здоровья пассажиров и персонала предприятия.

Напомним, Кличко утвердил программу развития подземки на 2026 год, которая предусматривает строительство метро на Троещину и достройку станции "Львовские ворота". Подписанное предписание определяет ключевые приоритеты работ. В их числе и возобновление строительства известных долгостроев и подготовка к будущему расширению транспортной сети столицы.

Автор:
Максим Кольц