Для женщин в Украине отменили все ограничения на выезд

границу с Польшей
Женщинам разрешили свободно пересекать границу Украины

Кабинет Министров Украины отменил ограничения на пересечение государственной границы для всех женщин без исключений.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

В Украине обновили правила выезда

Новые правила касаются, в частности, женщин, работающих в органах государственной власти, местного самоуправления, судах и государственных предприятиях.

В правительстве отмечают, что изменения должны унифицировать правила выезда и устранить ограничения, ранее действовавшие для отдельных категорий работниц государственного сектора.

Напомним, Кабинет министров обновил правила пересечения государственной границы. Теперь мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно уезжать из Украины во время военного положения.

Норма распространяется и на тех граждан, которые сейчас находятся за границей. 27 августа правительство обнародовал постановление  о выезде за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Таким образом, согласно обновленным правилам граждане этой категории имеют право выезжать за границу во время действия военного положения.

Автор:
Ольга Опенько