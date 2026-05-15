Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

--0,01

EUR

51,44

--0,06

Готівковий курс:

USD

43,97

43,90

EUR

51,65

51,45

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Для жінок в Україні скасували всі обмеження на виїзд

кордон з Польщею
Жінкам дозволили вільно перетинати кордон України / Depositphotos

Кабінет міністрів України скасував обмеження на перетин державного кордону для всіх жінок без винятків.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

В Україні оновили правила виїзду

Нові правила стосуються зокрема жінок, які працюють в органах державної влади, місцевого самоврядування, судах та державних підприємствах.

В уряді зазначають, що зміни мають уніфікувати правила виїзду та усунути обмеження, які раніше діяли для окремих категорій працівниць державного сектору.

Нагадаємо, Кабінет міністрів оновив правила перетину державного кордону. Відтепер чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно виїжджати з України під час воєнного стану.

Норма поширюється і на тих громадян, які нині перебувають за кордоном. 27 серпня уряд оприлюднив постанову про виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років включно. Таким чином, згідно з оновленими правилами, громадяни цієї категорії мають право виїжджати за кордон під час дії воєнного стану.

Автор:
Ольга Опенько