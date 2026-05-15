Для жінок в Україні скасували всі обмеження на виїзд

Кабінет міністрів України скасував обмеження на перетин державного кордону для всіх жінок без винятків.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

В Україні оновили правила виїзду

Нові правила стосуються зокрема жінок, які працюють в органах державної влади, місцевого самоврядування, судах та державних підприємствах.

В уряді зазначають, що зміни мають уніфікувати правила виїзду та усунути обмеження, які раніше діяли для окремих категорій працівниць державного сектору.

Нагадаємо, Кабінет міністрів оновив правила перетину державного кордону. Відтепер чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно виїжджати з України під час воєнного стану.

Норма поширюється і на тих громадян, які нині перебувають за кордоном. 27 серпня уряд оприлюднив постанову про виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років включно. Таким чином, згідно з оновленими правилами, громадяни цієї категорії мають право виїжджати за кордон під час дії воєнного стану.