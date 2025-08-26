Уряд дозволив чоловікам 18–22 років безперешкодно виїжджати за кордон

Кабінет міністрів оновив правила перетину державного кордону. Відтепер чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно виїжджати з України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко.

Уряд оновив порядок перетину державного кордону

Кабінет міністрів ухвалив рішення про оновлення правил перетину державного кордону. Відтепер чоловіки віком від 18 до 22 років матимуть право безперешкодно виїжджати з України під час воєнного стану.

Норма поширюється і на тих громадян, які нині перебувають за кордоном.

Постанова набуде чинності наступного дня після її офіційного опублікування.

Нагадаємо, Зеленський доручив уряду спростити можливість перетину державного кордону для чоловіків до 22 років. Це рішення має допомогти молодим українцям у навчанні та реалізації своїх планів.

На його думку, це "позитивна правильна історія", яка допоможе багатьом молодим українцям зберегти зв'язки з Україною та реалізуватися в навчанні, передусім в Україні.