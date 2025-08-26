- Тип
Правительство разрешило мужчинам 18–22 лет беспрепятственно уезжать за границу
Кабинет министров обновил правила пересечения государственной границы. Теперь мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно уезжать из Украины.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
Правительство обновило порядок пересечения государственной границы
Кабинет министров принял решение об обновлении правил пересечения государственной границы. Теперь мужчины в возрасте от 18 до 22 лет будут иметь право беспрепятственно выезжать из Украины во время военного положения.
Норма распространяется и на тех граждан, которые сейчас находятся за границей.
Постановление вступит в силу на следующий день после его официального опубликования.
Напомним, Зеленский поручил правительству упростить возможность пересечения государственной границы для мужчин до 22 лет. Это решение должно помочь молодым украинцам в обучении и реализации своих планов.
По его мнению, это "позитивная правильная история", которая поможет многим украинцам сохранить связи с Украиной и реализоваться в учебе, прежде всего в Украине.