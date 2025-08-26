Запланована подія 2

Правительство разрешило мужчинам 18–22 лет беспрепятственно уезжать за границу

Кабмин
Мужчины 18–22 лет смогут свободно пересекать украинскую границу

Кабинет министров обновил правила пересечения государственной границы. Теперь мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно уезжать из Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Правительство обновило порядок пересечения государственной границы

Кабинет министров принял решение об обновлении правил пересечения государственной границы. Теперь мужчины в возрасте от 18 до 22 лет будут иметь право беспрепятственно выезжать из Украины во время военного положения.

Норма распространяется и на тех граждан, которые сейчас находятся за границей.

Постановление вступит в силу на следующий день после его официального опубликования.

Напомним, Зеленский поручил правительству упростить возможность пересечения государственной границы для мужчин до 22 лет. Это решение должно помочь молодым украинцам в обучении и реализации своих планов.

По его мнению, это "позитивная правильная история", которая поможет многим украинцам сохранить связи с Украиной и реализоваться в учебе, прежде всего в Украине.

Автор:
Ольга Опенько