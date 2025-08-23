Запланована подія 2

Выезд мужчин 18-22 лет за границу: в Раду внесли законопроект

законопроект
В Раду внесли законопроект о выезде мужчин 18-22 лет за границу / Depositphotos

В Верховную Раду внесли законопроект №13685, содержащий положение о разрешении мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на карту законопроекта .

Как рассказал в комментарии "Суспільному" народный депутат и один из инициаторов законопроекта Федор Вениславский, этот законопроект является развитием инициативы президента Владимира Зеленского о разрешении мужчинам в возрасте до 22 лет выезжать за границу.

Нардеп Александр Федиенко сообщил, что разрешить мужчинам до 22 лет может и правительство через утверждение постановления о правилах выезда из Украины во время военного положения.

Накануне премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде заявила, что правительство активно работает над реализацией инициативы Зеленского по выезду за границу мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Сейчас идет поиск оптимального пути, поскольку этот вопрос имеет много аспектов.

Напомним, Зеленский поручил правительству упростить возможность   пересечения государственной границы для мужчин до 22 лет. Это решение должно помочь молодым украинцам в обучении и реализации своих планов.

По его мнению, это "позитивная правильная история", которая поможет многим украинцам сохранить связи с Украиной и реализоваться в учебе, прежде всего в Украине.

Автор:
Татьяна Гойденко