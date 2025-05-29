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В Украине могут разрешить выезд за границу для мужчин до 23-24 лет: что известно
Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что Верховная Рада работает над тем, чтобы повысить до 23-24 лет предел для разрешения на выезд мужчин за границу.
Как пишет Delo.ua, об этом он сказал во время брифинга, передает Интерфакс-Украина.
По словам Вениславского, есть идея, чтобы до 23-24 лет не ущемлять граждан Украины в передвижении.
"Этот вопрос обсуждается среди народных депутатов, в частности в нашем комитете. Есть определенная консенсусная договоренность с разными фракциями и в парламенте, что этот вопрос в ближайшее время должен быть поставлен на решение, для того чтобы мы не теряли нашу молодежь, которая едет за границу и потом не может вернуться, поскольку с 18 до 60 лет есть ограничение, которое мы", - отметил нардеп, отвечая на вопрос о том, что молодые люди до 18 лет уезжают за границу и не возвращаются.
Вениславский подчеркнул, что вопрос "достаточно сенсативный", потому что сложно определить возрастную границу, когда человек может выезжать за границу.
В то же время он подчеркнул, что в краткосрочной перспективе в парламенте будут законодательные инициативы на эту тему.
Необходимость обновления данных военнообязанным
Напомним, 1 1 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект №10449 о мобилизации и прохождении военной службы, президент Владимир Зеленский подписал документ 16 апреля. Закон вступил в силу 18 мая.
Согласно ему, все мужчины в возрасте 18-60 лет были обязаны в течение 60 дней обновить свои учетные данные.
Чтобы упростить процедуру обновления данных, Минобороны запустило мобильное приложение Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов. Он позволяет обновить данные без посещения ТЦК.