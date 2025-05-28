Защита кадров: мобилизованные сотрудники теперь учитываются при бронировании через "Дію""

В Украине обновили правила бронирования военнообязанных работников Теперь компании могут бронировать большее количество сотрудников, поскольку к общей численности будут учитывать не только тех, кто состоит на учете, но и официально мобилизованных после 18 мая 2024 года.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение в "Дії".

Новые правила бронирования в "Дії"

В число военнообязанных работников компании теперь включаются официально мобилизованные после 18 мая 2024 года. Благодаря этому предприятие сможет забронировать большее количество специалистов в соответствии со своим процентом.

Ранее учитывали только тех, кто состоит на военном учете, но не был мобилизован. Теперь же к списку прилагаются и мобилизованные работники, если они официально трудоустроены.

К примеру, если ранее в компании было 80 военнообязанных и лимит бронирования составлял 40, а после мобилизации прибавилось еще 20 сотрудников, общее количество увеличивается до 100, и соответственно лимит бронирования растет до 50.

Также теперь в общее количество военнообязанных не относят работников, уже имеющих бронирование в другой компании.

Как происходит бронирование работников в "Дії"?

Бронирование в "Дії" – это процесс получения отсрочки от мобилизации для военнообязанных работников через портал "Дія". Это позволяет предприятиям и организациям, в частности, критически важным, подавать заявки на бронирование работников, тем самым гарантируя им защиту от мобилизации во время военного положения.



Процедура бронирования работников через портал "Дія" происходит следующим образом: руководитель предприятия, имеющего право на бронирование, формирует список работников и представляет его через портал, подтверждая заявку электронной подписью.

Система автоматически проверяет, официально ли трудоустроены указанные лица и есть ли их данные в реестре "Оберіг". В течение 24 часов руководитель получает уведомление о результате рассмотрения заявки.

Напомним, 28 февраля Кабинет министров Украины внес изменения в порядок бронирования военнообязанных во время мобилизации и действия военного положения, в частности, пересмотрены сроки проверки сведений о работнике во время его бронирования и уменьшен срок для аннулирования отсрочки.