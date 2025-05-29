В Україні можуть дозволити виїзд за кордон для чоловіків до 23-24 років: що відомо

Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що Верховна Рада працює над тим, щоб підвищити до 23-24 років межу для дозволу на виїзд чоловіків за кордон.

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Як пише Delo.ua, про це він сказав під час брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

За словами Веніславського, є ідея, щоб до 23-24 років не обмежувати громадян України в пересуванні.

"Це питання обговорюється серед народних депутатів, зокрема в нашому комітеті. Є певна консенсусна домовленість з різними фракціями і в парламенті, що це питання найближчим часом має бути поставлено на вирішення, для того щоб ми не втрачали нашу молодь, яка їде за кордон і потім не може повернутися, оскільки з 18 до 60 років є обмеження, яке ми запровадили при запровадженні воєнного стану", - сказав нардеп, відповідаючи на запитання про те, що молоді люди до 18 років виїжджають за кордон і не повертаються.

Веніславський наголосив, що питання "досить сенсативне", тому що складно визначити вікову межу, коли людина може виїжджати за кордон.

Натомість він підкреслив, що в короткостроковій перспективі в парламенті будуть законодавчі ініціативи на цю тему.

Необхідність оновлення даних військовозобовязаним

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №10449 про мобілізацію і проходження військової служби, президент Володимир Зеленський підписав документ 16 квітня. Закон набрав чинності 18 травня.

Згідно з ним, всі чоловіки віком 18-60 років були зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані.

Щоб спростити процедуру оновлення даних, Міноборони запустило мобільний додаток Резерв+ для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Він дозволяє оновити дані без відвідування ТЦК.