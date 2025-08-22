Выезд мужчин 18-22 лет за границу: Свириденко прокомментировала инициативу Зеленского

Правительство активно работает над реализацией инициативы президента Владимира Зеленского по выезду за границу мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Сейчас идет поиск оптимального пути, поскольку этот вопрос имеет много аспектов.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде.

"Мы работаем над задачей президента - найти путь, как дать возможность выезжать за границу. Это действительно регулируется постановлением Кабмина, не нуждается в изменениях в законе. Однако, этот предмет требует широкого обсуждения, дискуссии, и мы эту дискуссию ведем вместе с военными" - сказала она.

Глава правительства добавила, что у этого вопроса очень много аспектов, и идет поиск оптимального пути, как реализовать эту инициативу.

Напомним, Зеленский поручил правительству упростить возможность пересечения государственной границы для мужчин до 22 лет. Это решение должно помочь молодым украинцам в обучении и реализации своих планов.

По его мнению, это "позитивная правильная история", которая поможет многим украинцам сохранить связи с Украиной и реализоваться в учебе, прежде всего в Украине.

Обновление данных военнообязанным

Напомним, 1 1 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект №10449 о мобилизации и прохождении военной службы, президент Владимир Зеленский подписал документ 16 апреля. Закон вступил в силу 18 мая.

Согласно ему, все мужчины в возрасте 18-60 лет были обязаны в течение 60 дней обновить свои учетные данные. Для этого Минобороны запустило мобильное приложение Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов. Он позволяет обновить данные без посещения ТЦК.