Виїзд чоловіків 18-22 років за кордон обговорюється: Свириденко прокоментувала ініціативу Зеленського

Уряд активно працює над реалізацією ініціативи президента Володимира Зеленського щодо виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 22 років. Зараз триває пошук оптимального шляху, оскільки це питання має багато аспектів.

Як інформує Delo.ua, про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді.

"Ми працюємо над задачею президента - знайти шлях, як надати можливість виїжджати за кордон. Це дійсно регулюється постановою Кабміну, не потребує змін до закону. Проте, цей предмет потребує широкого обговорення, дискусії, і ми цю дискусію ведемо разом з військовими" - сказала вона.

Глава уряду додала, що у цього питання є дуже багато аспектів, і йде пошук оптимального шляху, як реалізувати цю ініціативу.

Нагадаємо, Зеленський доручив уряду спростити можливість перетину державного кордону для чоловіків до 22 років. Це рішення має допомогти молодим українцям у навчанні та реалізації своїх планів.

На його думку, це "позитивна правильна історія", яка допоможе багатьом молодим українцям зберегти зв'язки з Україною та реалізуватися в навчанні, передусім в Україні.

Оновлення даних військовозобовязаним

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №10449 про мобілізацію і проходження військової служби, президент Володимир Зеленський підписав документ 16 квітня. Закон набрав чинності 18 травня.

Згідно з ним, всі чоловіки віком 18-60 років були зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані. Для цього Міноборони запустило мобільний додаток Резерв+ для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Він дозволяє оновити дані без відвідування ТЦК.