Виїзд чоловіків 18-22 років за кордон: до Ради внесли законопроєкт

До Верховної Ради внесли законопроєкт №13685, який містить положення про дозвіл чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на карту законопроєкту.

Як розповів у коментарі "Суспільному" народний депутат та один з ініціаторів законопроєкту Федір Веніславський, цей законопроєкт є розвитком ініціативи президента Володимира Зеленського про дозвіл чоловікам віком до 22 років виїжджати за кордон.

Нардеп Олександр Федієнко повідомив, що дозволити чоловікам до 22 років може й уряд через затвердження постанови щодо правил виїзду з України під час воєнного стану.

Напередодні прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді заявила, що уряд активно працює над реалізацією ініціативи Зеленського щодо виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 22 років. Зараз триває пошук оптимального шляху, оскільки це питання має багато аспектів.

Нагадаємо, Зеленський доручив уряду спростити можливість перетину державного кордону для чоловіків до 22 років. Це рішення має допомогти молодим українцям у навчанні та реалізації своїх планів.

На його думку, це "позитивна правильна історія", яка допоможе багатьом молодим українцям зберегти зв'язки з Україною та реалізуватися в навчанні, передусім в Україні.