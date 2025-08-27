Опубліковано постанову про виїзд за кордон чоловіків від 18 до 22 років включно: роз'яснення МВС

Кабінет міністрів 27 серпня оприлюднив постанову про виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років включно.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у тексті постанови Кабміну.

Уряд України оновив порядок перетину державного кордону для громадян України чоловічої статі у віці від 18 до 22 років включно. За оновленими правилами, громадяни цієї категорії мають право виїжджати за кордон під час дії воєнного стану.

Для перетину кордону необхідно мати:

Паспортний документ, що дає право на виїзд за кордон.

Військово-обліковий документ (у тому числі в електронній формі), який пред’являється за вимогою представника Державної прикордонної служби.

Як пояснили в МВС, норма не поширюється на осіб, які займають визначені посади в органах державної влади, державних органах та органах місцевого самоврядування. Ці особи можуть виїжджати за кордон лише у службове відрядження.

Норма поширюється і на тих громадян, які нині перебувають за кордоном. Постанова набуде чинності наступного дня після її офіційного опублікування.

Раніше президент Володимир Зеленський доручив уряду спростити можливість перетину державного кордону для чоловіків до 22 років. На його думку, це "позитивна правильна історія", яка допоможе багатьом молодим українцям зберегти зв'язки з Україною та реалізуватися в навчанні, передусім в Україні.