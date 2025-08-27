Виїзд за кордон чоловікам 18-22 років: кого торкнуться зміни та які документи тепер потрібні

Українські чоловіки віком 18–22 років можуть виїхати за кордон лише за умови, що мають не тільки закордонний паспорт, а й військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі.

Як пише Delo.ua, про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Він зазначив, зміни ще не опубліковані, ДПСУ очікує на офіційну постанову. Прикордонники почнуть випускати чоловіків 18–22 років за кордон лише тоді, коли документ набере чинності.

Окрім закордонного паспорта, який дає право на перетин кордону, також необхідно буде мати і військово-обліковий документ.

"Чоловіки віком від 18 до 22 років матимуть змогу перетинати кордон України, але обмеження залишатимуться у тих громадян, які обіймають посади в держорганах, органах місцевого самоврядування. Для цієї категорії перетин кордону можливий тільки у випадку службового відрядження", - наголосив Демченко.

Речник ДПСУ додав, що наразі чоловіки 18–22 років також перетинають кордон з дотриманням тих умов і наявності тих документів, які зараз прописані в правилах перетину держкордону.

Уряд дозволив чоловікам 18–22 років виїжджати за кордон

Кабінет міністрів оновив правила перетину державного кордону. Відтепер чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно виїжджати з України під час воєнного стану

Норма поширюється і на тих громадян, які нині перебувають за кордоном. Постанова набуде чинності наступного дня після її офіційного опублікування.

Раніше президент Володимир Зеленський доручив уряду спростити можливість перетину державного кордону для чоловіків до 22 років. На його думку, це "позитивна правильна історія", яка допоможе багатьом молодим українцям зберегти зв'язки з Україною та реалізуватися в навчанні, передусім в Україні.

Варто додати, що за перші шість місяців 2025 року українці здійснили понад 16,4 мільйона перетинів державного кордону. При цьому 250 тисяч громадян, які виїхали цього року, не повернулись назад.