Выезд за границу мужчинам 18-22 лет: какие документы теперь нужны

Украинские мужчины в возрасте 18–22 лет могут выехать за границу только при условии, что имеют не только загранпаспорт, но и военно-учетный документ в бумажной или электронной форме.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил спикер Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Он отметил, изменения еще не опубликованы, ГПСУ ожидает официальное постановление. Пограничники начнут выпускать мужчин 18–22 лет за границу только тогда, когда документ вступит в силу.

Кроме загранпаспорта, дающего право на пересечение границы, также необходимо будет иметь и военно-учетный документ.

"Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут пересекать границу Украины, но ограничения будут оставаться у тех граждан, которые занимают должности в госорганах, органах местного самоуправления. Для этой категории пересечение границы возможно только в случае служебной командировки", - подчеркнул Демченко.

Спикер ГПСУ добавил, что в настоящее время мужчины 18–22 лет также пересекают границу с соблюдением тех условий и наличия тех документов, которые сейчас прописаны в правилах пересечения госграницы.

Правительство разрешило мужчинам 18–22 лет выезжать за границу

Кабинет министров обновил правила пересечения государственной границы. Теперь мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно уезжать из Украины во время военного положения.

Норма распространяется и на тех граждан, которые сейчас находятся за границей. Постановление вступит в силу на следующий день после его официального опубликования.

Ранее президент Владимир Зеленский поручил правительству упростить возможность пересечения государственной границы для мужчин до 22 лет. По его мнению, это "позитивная правильная история", которая поможет многим украинцам сохранить связи с Украиной и реализоваться в учебе, прежде всего в Украине.

Стоит добавить, что за первые шесть месяцев 2025 украинцы осуществили более 16,4 миллиона пересечений государственной границы. При этом 250 тысяч уехавших в этом году граждан не вернулись назад.