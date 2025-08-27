Запланована подія 2

Опубликовано постановление о выезде за границу мужчин от 18 до 22 лет включительно: разъяснение МВД

Правительство 27 августа обнародовало постановление о выезде за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно.

Кабинет министров 27 августа обнародовал постановление о выезде за границу мужчинам от 18 до 22 лет включительно.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в тексте постановления Кабмина.

"В случае введения на территории Украины военного положения ограничение пересечения государственной границы не распространяется на граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет (включительно), кроме случаев, определенных пунктом 2(14) настоящих Правил", - говорится в документе.

Таким образом, согласно обновленным правилам граждане этой категории имеют право выезжать за границу во время действия военного положения.

Для пересечения границы необходимо иметь:

  • Паспортный документ, дающий право на выезд за границу.
  • Военно-учетный документ (в том числе в электронной форме), предъявляемый по требованию представителя Государственной пограничной службы.

Как пояснили в МВД, норма не распространяется на лиц занимающих определенные должности в органах государственной власти, государственных органах и органах местного самоуправления. Эти лица могут выезжать за границу только в служебную командировку.

Правительство разрешило мужчинам 18–22 лет выезжать за границу

26 августа Кабинет министров   обновил правила пересечения государственной границы, однако документ не был до сих пор официально обнародован. Теперь мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно смогут беспрепятственно уезжать из Украины во время военного положения.

Норма распространяется и на тех граждан, которые сейчас находятся за границей. Постановление вступит в силу на следующий день после его официального опубликования, то есть 28 августа.

Ранее президент Владимир Зеленский поручил правительству упростить возможность пересечения государственной границы для мужчин до 22 лет. По его мнению, это "позитивная правильная история", которая поможет многим украинцам сохранить связи с Украиной и реализоваться в учебе, прежде всего в Украине.

Автор:
Татьяна Бессараб