Вынужденный выезд из Украины: Реестр убытков принимает новые заявления

23 февраля 2026 года Международный реестр убытков для Украины открыл новую категорию заявлений — A1.2 "Вынужденное перемещение за пределы Украины". Она касается украинцев, которые из-за российской агрессии были вынуждены уехать за границу и не могут вернуться домой.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минюста.

Реестр убытков расширил список

Это очередной шаг на пути к восстановлению справедливости для миллионов украинцев, которые из-за российской агрессии были вынуждены покинуть дома и искать защиты за рубежом, говорится в сообщении.

Подать заявление по этой категории могут физические лица, вынужденно выехавшие за пределы Украины, не имеют возможности вернуться домой из-за войны или во избежание ее последствий, а также получили временную защиту или убежище в другом государстве в результате полномасштабного вторжения.

В то же время отмечается, что подача заявления по категории A1.2 не ограничивает права заявителей на обращение по категории A1.1 "Вынужденное внутреннее перемещение". Лица, уже подавшие заявление по одной из этих категорий, могут воспользоваться возможностью подать заявление и по другой.

Все заявления в Реестр подаются исключительно через веб-портал "Дія". На сегодня Реестр уже открыл 15 категорий заявлений. В частности, граждане могут задекларировать ущерб в случаях смерти или пропажи без вести близкого члена семьи, нарушения личной неприкосновенности, повреждения или уничтожения жилой и нежилой недвижимости, потери жилья или места жительства, а также потери доступа или контроля над недвижимым имуществом на временно оккупированных территориях.

Подать заявление могут совершеннолетние граждане Украины. Родители или законные представители имеют право сделать это от имени ребенка. Для подписания заявления необходимо иметь Действие. Подпись или квалифицированная электронная подпись (КЭП). Если заявитель уже подавал заявление о вынужденном внутреннем перемещении по категории A1.1, это не ограничивает возможность обращения и по категории A1.2.

Подача заявления осуществляется онлайн через вебпортал "Дія" по следующему алгоритму:

авторизоваться на портале;

выбрать категорию A1.2 "Вынужденное перемещение за пределы Украины";

заполнить информацию об обстоятельствах выезда;

при наличии добавить подтвердительные материалы;

подписать заявление Дія. Подписью или КЭП.

При заполнении заявления рекомендуется предоставить подробную информацию о событиях, заставивших покинуть Украину, обстоятельствах пересечения границы или причинах невозможности возвращения, данных о получении убежища за границей, а также другом гражданстве - при наличии. Это позволит более полно зафиксировать историю вынужденного перемещения.

О Реестре убытков

Международный Реестр ущерба, причиненного агрессией РФ против Украины, создан для сбора заявлений о компенсации ущерба, потерь или ущерба, причиненного агрессией России против Украины с 24 февраля 2022 года на территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Это первый шаг к международному компенсационному механизму. Реестр был создан Украиной, ЕС и еще 42 странами и расположен в Гааге.

Международный реестр ущерба стартовал 2 апреля 2024 года. По прогнозам, на возмещение ущерба может направиться до 8 миллионов украинцев, пострадавших от войны.

Реестр убытков недавно расширил список категорий для подачи заявлений. Теперь украинцы могут подавать обращения в случаях насильственного перемещения или депортации детей и взрослых как внутри страны, так и за ее границы.