Метро Киева покупает новые вагоны: Европейский банк одобрил кредит в €150 млн

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил предоставление кредитного финансирования на сумму до 150 млн евро для обновления подвижного состава КП "Киевский метрополитен".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ЕБРР .

Соответствующее решение совет директоров банка принял 17 июня 2026 года. Вслед за этим, 19 июня, Киевский городской совет официально одобрил привлечение этих средств, направленных на приобретение новых вагонов подземки.

Предварительные договоренности по этому финансированию КГГА и ЕБРР презентовали в июне 2025 года на Международной конференции по вопросам восстановления Украины (Ukraine Recovery Conference) в Риме.

Как отмечал тогда мэр столицы Виталий Кличко, подписанное соглашение стало результатом масштабного переформатирования предыдущего проекта с банком, сумма которого составила всего 50 млн. евро.

Проблемы с предыдущими тендерами

Как пишет "Интерфакс-Украина", процесс обновления столичного метрополитена за счет ЕБРР продолжается уже несколько лет:

В 2023 году Киев впервые объявил тендер на покупку 50 новых вагонов. Победителем тогда стал ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ), который предложил поставить 10 поездов за 79,2 млн евро (с НДС) — это было на 37% дешевле предложения другого участника, чешской компании Skoda.

Киев впервые объявил тендер на покупку 50 новых вагонов. Победителем тогда стал ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ), который предложил поставить 10 поездов за 79,2 млн евро (с НДС) — это было на 37% дешевле предложения другого участника, чешской компании Skoda. В марте 2025 года из-за отмены предварительных результатов конкурс объявили повторно. Результаты этого тендера остаются неизвестными.

Благодаря увеличению кредитного лимита до 150 млн. евро столица сможет существенно расширить объемы закупки современного подвижного состава.

Напомним, в Киеве планируется обновить тарифы на проезд в коммунальном транспорте с 15 июля. Ввести новые тарифы планируется после завершения процедур регуляторной политики, а также после консультаций с общественностью и профсоюзами.