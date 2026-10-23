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У Києві через обмеження метро додали рейси міської електрички: розклад

Електричка
чому "Укрзалізниця" не знає свого пасажиропотоку / Укрзалізниця

У Києві 23 жовтня продовжать курсувати додаткові рейси міської електрички Kyiv City Express через обмеження в роботі метро. Поїзди ходитимуть між станціями “Почайна” та “Видубичі”.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба КМДА.

Як доїхати Києвом через обмеження метро

 На маршруті передбачені зупинки на всіх проміжних станціях: "Райдужний", "Воскресенка", "Троєщина-2", "Микільська Слобідка", "Лівобережна", "Русанівка", "Дарниця" та "Березняки".

  • Розклад додаткових рейсів

У напрямку від станції "Видубичі" до станції "Почайна":

  • 17:00 - відправлення, 17:44 - прибуття;
  • 17:53 - відправлення, 18:44 - прибуття;
  • 18:55 - відправлення, 19:43 - прибуття;
  • 19:58 - відправлення, 20:45 - прибуття.

У напрямку від станції "Почайна" до станції "Видубичі":

  • 16:59 - відправлення, 17:45 -прибуття;
  • 17:59 - відправлення, 18:44 - прибуття;
  • 18:59 - відправлення, 19:46 - прибуття;
  • 19:59 - відправлення, 20:42 - прибуття.

Біля кожної станції міської електрички також курсує наземний громадський транспорт. Його можна використовувати для пересадки та продовження маршруту містом.

Нагадаємо, з липня вартість разового проїзду в Kyiv City Express підвищили і привели до рівня тарифів на громадський транспорт Києва. Найдешевший квиток коштує 30 грн у застосунках "Укрзалізниці" та "Київ Цифровий".

Автор:
Ольга Опенько

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